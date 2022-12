PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ASSOCIATED PRESS

Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Alex Ovechkin marque un 800e but Alex Ovechkin est devenu le troisième joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 800 buts en carrière, mardi soir. Ovechkin a réalisé l’exploit à 6 : 34 de la troisième période d’une victoire de 7-3 des Capitals de Washington aux dépens des Blackhawks de Chicago. Le capitaine des Capitals s’est emparé d’une rondelle libre devant le filet de Petr Mrazek et il a marqué le cinquième but des siens, complétant du même coup son 29e tour du chapeau dans la LNH. Ovechkin avait marqué son 798e but en carrière dès la 24e seconde du match et il a profité d’un avantage numérique pour inscrire son 799e, moins de huit minutes plus tard. Ovechkin n’est qu’à un seul but d’égaler Gordie Howe pour le deuxième plus haut total de buts dans la LNH. Wayne Gretzky est le meneur de l’histoire de la ligue à ce chapitre avec 894 buts. Ovechkin a atteint le plateau des 800 buts à son 1305e match dans la LNH. Il est le deuxième plus rapide à réaliser l’exploit, après Gretzky (1116 matchs). Ovechkin a été sélectionné au tout premier rang du repêchage de 2004. Le Russe est détenteur de plusieurs records des Capitals. Nic Dowd, Anthony Mantha, Trevor van Riemsdyk et Dmitry Orlov ont aussi fait mouche pour les Capitals, qui ont remporté leurs cinq dernières parties. Conor Sheary, Garnet Hathaway et Nicolas Aubé-Kubel ont tous les trois récolté deux aides. Charlie Lindgren a repoussé 26 lancers dans la victoire. Tyler Johnson, Jonathan Toews et Max Domi ont fait bouger les cordages pour les Blackhawks, qui présentent une fiche de 1-11-1 à leurs 13 derniers matchs. Mrazek a conclu la rencontre avec 23 arrêts. Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

Artturi Lehkonen marque en désavantage numérique et l’Avalanche a raison des Flyers 3-2 PHOTO ISAIAH J. DOWNING, USA TODAY SPORTS Mikko Rantanen (96) et Cale Makar (8) de l’Avalanche du Colorado Artturi Lehkonen a inscrit un but en désavantage numérique et il a ajouté une aide pour permettre à l’Avalanche du Colorado d’avoir raison des Flyers de Philadelphie 3-2, mardi soir. Devon Toews et J. T. Compher ont aussi marqué pour les champions en titre de la coupe Stanley, qui ont gagné deux matchs de suite pour une première fois en près d’un mois. Pavel Francouz a stoppé 26 lancers pour l’Avalanche, qui a pris les devants tard en deuxième période, quand Lehkonen a accepté une passe d’Erik Johnson avant de déjouer Felix Sandstrom. Cam York et James van Riemsdyk ont trouvé le fond du filet pour les Flyers, qui ont perdu les trois premières parties de leur voyage de quatre à l’étranger (0-1-2). Sandstrom a réalisé 22 arrêts à sa première apparition entre les poteaux depuis le 26 novembre. Pat Graham, Associated Press

Zach Hyman enregistre un tour du chapeau dans une victoire de 6-3 des Oilers PHOTO MARK ZALESKI, ASSOCIATED PRESS Klim Kostin (21) et Connor McDavid (97) des Oilers d’Edmonton Zach Hyman a enregistré un tour du chapeau et les Oilers d’Edmonton ont doublé les Predators de Nashville 6-3, mardi soir. Leon Draisaitl a obtenu deux buts et trois mentions d’aide alors que Connor McDavid a amassé un but et trois assistances pour les Oilers, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières sorties. Tyson Barrie a mis la table pour deux buts des siens. McDavid a obtenu au moins un point à ses 10 dernières parties. Il a connu trois matchs de quatre points à ses six dernières sorties. Jack Campbell a repoussé 29 rondelles pour la formation albertaine, qui présente un dossier de 9-0-1 à ses 10 derniers duels contre les Predators. Cody Glass, Ryan Johansen et Dante Fabbro ont répliqué pour les Predators, qui ont subi un quatrième revers d’affilée. Roman Josi a récolté deux aides. Kevin Lankinen a réalisé 31 arrêts pour la troupe de Nashville. Jim Diamond, Associated Press

Mitch Marner continue sa lancée dans une écrasante victoire des Maple Leafs PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS Mitch Marner (16) des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner a porté à 23 sa séquence de matchs avec au moins un point et les Maple Leafs de Toronto ont écrasé les Ducks d’Anaheim 7-0, mardi soir. Marner a préparé deux buts des siens et il s’est approché à trois matchs de Patrick Kane (2015-2016) pour la plus longue séquence par un joueur actif. Alexander Kerfoot a marqué deux buts alors que John Tavares et Pierre Engvall ont tous deux récolté un but et une mention d’aide pour les Torontois. Michael Bunting, T. J. Brodie et Joey Anderson ont également fait bouger les cordages. Samsonov a repoussé 28 tirs pour enregistrer un deuxième jeu blanc d’affilée. Conor Timmins a amassé trois assistances pour connaître un premier match de trois points dans la LNH. Les Maple Leafs ont inscrit au moins six buts dans une partie pour une première fois cette saison. John Gibson a alloué deux buts en 27 lancers pour les Ducks, qui occupent le dernier rang du circuit Bettman. Lukas Dostal a pris le relais en deuxième période et il a conclu la rencontre avec 10 arrêts. La Presse Canadienne

Les Golden Knights tiennent le coup face aux Jets et l’emportent 6-5 Jonathan Marchessault a brisé l’égalité en troisième période et les Golden Knights de Vegas ont tenu le coup pour vaincre les Jets de Winnipeg 6-5, mardi soir. Les dernières minutes du match ont été mouvementées, alors que William Karlsson a ajouté un but dans un filet désert pour les Golden Knights, mais Mark Scheifele a complété son tour du chapeau alors qu’il ne restait que deux secondes à écouler. Marchessault et Mark Stone ont tous les deux marqué deux buts alors que Daniil Miromanov a inscrit un premier but en carrière dans la LNH en plus d’obtenir deux aides. Chandler Stephenson a préparé quatre buts des Golden Knights. Adin Hill a stoppé 29 tirs pour la troupe du Nevada. Morgan Barron et Sam Gagner ont aussi touché la cible pour les Jets, qui ont encaissé un deuxième revers de suite pour une première fois depuis le mois d’octobre. Connor Hellebuyck a terminé la rencontre avec 27 arrêts dans une cause perdante. Judy Owen, La Presse Canadienne

Le Lightning marque trois buts rapides en 2e et défait le Kraken 6-2 PHOTO CHRIS O’MEARA, ASSOCIATED PRESS Des joueurs du Lightning célèbrent leur victoire après avoir battu le Kraken. Corey Perry, Brayden Point et Ross Colton ont trouvé le fond du filet dans un intervalle de trois minutes 23 secondes en deuxième période, Nikita Kucherov a amassé trois mentions d’aide et le Lightning de Tampa Bay a facilement battu le Kraken de Seattle 6-2 mardi soir. Ian Cole, Erik Cernak et Steven Stamkos ont marqué les autres buts du Lightning tandis que le gardien Andrei Vasilevskiy a repoussé 36 rondelles. Le Lightning a gagné ses trois matchs contre le Kraken cette saison et a dominé 13-3 au chapitre des buts marqués. La formation de la Floride connaît une séquence heureuse avec 11 gains en 14 parties. Stamkos a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à 14 (neuf buts, 12 aides) grâce à son but en troisième période. Il ne lui manque que trois buts pour devenir le 47e joueur dans l’histoire de la LNH à atteindre le plateau de 500 buts. Quant à Kucherov, il totalise 401 mentions d’aide en 590 parties. Parmi les joueurs actifs, seuls Connor McDavid (426), Sidney Crosby (448), Evgeni Malkin (527), Artemi Panarin (529) et Nicklas Backstrom (542) ont récolté leur 400e aide plus rapidement. Dans l’histoire du Lightning, Martin St-Louis avait été le plus rapide à se rendre à 400 aides, un exploit qu’il a réalisé en 708 rencontres. Jared McCann et Ryan Donato ont été les buteurs du Kraken, qui affichent un dossier de 9-3-1 à l’étranger. Le gardien du Kraken Philipp Grubauer a accordé quatre buts sur 20 tirs avant d’être retiré du match en deuxième période. Mark Didtle, Associated Press

David Pastrnak met fin au débat en tirs de barrage et les Bruins battent les Islanders PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS L’ailier droit des Bruins David Pastrnak (88) Jake DeBrusk a créé l’égalité en tirs de barrage et David Pastrnak a mis fin au débat pour guider les Bruins de Boston vers une victoire de 4-3 contre les Islanders de New York, mardi soir. DeBrusk a conclu la rencontre avec deux buts et une assistance pour les Bruins, qui montrent un dossier de 15-0-1 au TD Garden, incluant une séquence record de 14 victoires qui s’est arrêtée la semaine dernière. Derek Forbort a marqué alors que Linus Ullmark a stoppé 23 lancers pour les Bruins, portant sa fiche à 17-1-0 cette saison. Après que Pastrnak eut déjoué le gardien des Islanders Semyon Varlamov lors de la troisième ronde de la fusillade, Ullmark a bloqué la tentative de Josh Bailey pour confirmer la victoire des Bruins. Bailey, Casey Cizikas et Noah Dobson ont tous enfilé l’aiguille pour les Islanders. Varlamov a repoussé 30 rondelles. Forbort a inscrit son premier but en carrière en désavantage numérique pour donner les devants 3-2 aux Bruins, mais Cizikas a forcé la tenue d’une prolongation. Ken Powtak, Associated Press

Tage Thompson marque deux buts et les Sabres écrasent les Kings 6-0 PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Tage Thompson (72) est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué un but en troisième période. Tage Thompson a récolté deux buts en avantage numérique en troisième période, le gardien Craig Anderson a bloqué 40 tirs et les Sabres de Buffalo ont dominé les Kings de Los Angeles 6-0 mardi soir. Victor Olofsson et JJ Peterka ont touché la cible dans un intervalle de 13 secondes à mi-chemin de la troisième période lors de laquelle les Sabres ont marqué tous leurs buts. Alex Tuch et Peyton Krebs ont complété tandis que Dylan Cozens a récolté trois mentions d’aide. Avec ce gain, les Sabres affichent un dossier de 6-3-2 à leurs 11 dernières parties depuis qu’ils ont mis fin à une séquence de huit défaites. Le jeu blanc d’Anderson était son premier en deux saisons depuis qu’il s’est joint aux Sabres, et le 43e de sa carrière. Le vétéran gardien de 41 ans a réussi son dernier jeu blanc le 26 mars 2019 dans une victoire de 4-0 contre les Sabres alors qu’il jouait avec les Sénateurs d’Ottawa. Dans la défaite, Pheonix Copley a réalisé 25 arrêts. Les Kings présentent une fiche de 5-6-4 à leurs 11 dernières rencontres et ils ont concédé quatre buts ou plus pour la sixième fois à leurs 11 dernières parties. Avec son doublé, Thompson compte 23 buts cette saison. John Wawrow, Associated Press

Brady Skjei permet aux Hurricanes de blanchir les Red Wings 1-0 PHOTO BRIAN BRADSHAW SEVALD, USA TODAY SPORTS L’ailier droit des Hurricanes de la Caroline Stefan Noesen (23) manie la rondelle devant le gardien des Red Wings de Detroit Ville Husso (35). Brady Skjei a inscrit le seul but de la rencontre et les Hurricanes de la Caroline ont blanchi les Red Wings de Detroit 1-0, mardi soir. Pyotr Kochetkov a été parfait devant 27 tirs pour les Hurricanes, qui présentent un dossier de 5-0-1 lors de leur actuel voyage à l’étranger. La formation de la Caroline du Nord montre une fiche de 6-0-4 à ses 10 dernières parties à l’étranger. Elle n’est qu’à deux matchs d’égaler son record établi en 2004. Le capitaine des Red Wings, Dylan Larkin, a bloqué un tir pendant la rencontre et il n’est pas revenu au jeu en troisième période. Kochetkov revenait d’un jeu blanc contre les Islanders de New York, samedi, et il a accentué son record d’équipe avec trois blanchissages à ses 15 premiers matchs en carrière. Ville Husso a stoppé 26 rondelles pour les Red Wings, qui n’ont pas gagné en deux sorties avec leur chandail « Reverse Retro ». Associated Press