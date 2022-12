Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Victoire de 2-1 des Stars à Washington Jake Oettinger a réalisé 45 arrêts et les Stars de Dallas ont vaincu les Capitals de Washington 2-1, jeudi soir. L’attaquant des Stars Jamie Benn a créé l’égalité en troisième période et Colin Miller a marqué le but de la victoire seulement 90 secondes plus tard. La formation texane a signé une quatrième victoire à ses cinq dernières parties. Les Capitals ont vu leur séquence de victoires s’arrêter à cinq et Alex Ovechkin n’a pas touché la cible pour une première fois en cinq matchs. Ovechkin, qui a mis la table pour le but de Conor Sheary, est resté à 800 buts en carrière, soit un de moins que Gordie Howe au deuxième rang de l’histoire à ce chapitre. Charlie Lindgren a bloqué 24 des 26 rondelles dirigées vers lui et il a vu sa propre séquence de cinq victoires prendre fin. Stephen Whyno, Associated Press

Trevor Moore joue aux héros en fusillade pour les Kings contre les Bruins PHOTO WINSLOW TOWNSON, ASSOCIATED PRESS Trevor Moore Adrian Kempe a marqué deux fois en troisième période pour permettre aux Kings d’effacer un déficit de deux buts, Trevor Moore a marqué au septième tour de la fusillade et la formation de Los Angeles a signé une victoire de 3-2 aux dépens des Bruins de Boston, jeudi. Il s’agissait seulement de la deuxième défaite à domicile des Bruins cette saison. Pheonix Copley a repoussé 33 tirs et cinq autres lors des tirs de barrage pour les Kings, qui avaient perdu leurs deux dernières rencontres et 10 de leurs 15 derniers matchs. Taylor Hall et Brad Marchand ont marqué en deuxième période pour donner l’avance aux Bruins. Linus Ullmark a réalisé 28 arrêts pour Boston. Les deux équipes ont marqué sur leurs deux premières tentatives de la fusillade avant que Boston ne rate les cinq suivantes. Les Kings en ont raté quatre de suite avant que le tir de Moore ne batte Ullmark du côté du gant. Associated Press

Jimmy Vesey marque deux fois dans un gain des Rangers PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS Jimmy Vesey Jimmy Vesey a marqué deux buts, Igor Shesterkin a réalisé 22 arrêts et les Rangers de New York ont battu les Maple Leafs de Toronto 3-1, jeudi, pour obtenir leur cinquième victoire consécutive. Vesey a rompu l’égalité avec 4 : 27 à faire à la deuxième période. Il a ensuite ajouté un but dans un filet désert. C’était sa cinquième réussite de la campagne. Filip Chytil a également touché la cible pour les Rangers alors que Vincent Trocheck a obtenu deux mentions d’aide. Les Maple Leafs ont perdu en temps réglementaire pour la première fois depuis le 11 novembre. Ils avaient affiché un dossier de 12-0-3 lors de leurs 15 matchs précédents. Les Maple Leafs avaient également amassé un point dans neuf matchs consécutifs sur la route, dont sept étaient des victoires. Michael Bunting a marqué le seul but des Torontois. Matt Murray a effectué 18 arrêts dans la défaite. Shesterkin a amélioré sa fiche à 5-0-1 à ses six derniers départs et à 15-4-4 au total cette saison. Il a repoussé un tir de Mitch Marner lors du troisième vingt, ce qui a mené à la fin de la séquence de 23 matchs avec au moins un point du dynamique ailier. Associated Press

Les Hurricanes viennent à bout du Kraken PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Pyotr Kochetkov (52) bloque un tir d’Alex Wennberg (21). Pyotr Kochetkov a continué ses succès et les Hurricanes de la Caroline sont venus à bout du Kraken de Seattle par la marque de 3-2, jeudi soir. Kochetkov, qui a alloué un premier but en plus de 151 minutes de jeu, a réalisé 15 arrêts pour obtenir une sixième victoire à ses sept derniers matchs. Andrei Svechnikov et Derek Stepan ont marqué en première période et Stefan Noesen a réussi le premier tir de pénalité de sa carrière, au deuxième engagement. Les Hurricanes ont obtenu au moins un point lors de leurs neuf dernières sorties. Ryan Donato et Daniel Sprong ont répliqué pour le Kraken, qui a conclu son voyage de quatre matchs à l’étranger avec un dossier de 1-3-0. Philipp Grubauer a repoussé 36 rondelles dans la défaite. Donato a déjoué Kochetkov au deuxième vingt, mettant fin à la séquence de 151 minutes et 26 secondes du gardien des Hurricanes. Il s’agissait tout de même du record d’équipe pour un gardien recrue. Bob Sutton, Associated Press

Les Devils plient l’échine devant les Flyers PHOTO BILL KOSTROUN, ASSOCIATED PRESS Scott Laughton célèbre son but inscrit en deuxième période avec son coéquipier Joel Farabee. Carter Hart a égalé son record en carrière avec 48 arrêts, Travis Konecny a marqué le but décisif sur une échappée et les Flyers de Philadelphie ont porté à quatre la série de défaites des Devils du New Jersey avec une victoire de 2-1, jeudi. Scott Laughton a également touché la cible pour permettre aux Flyers de mettre fin à une série de quatre matchs sans victoire (0-2-2). Ils ont aussi défait les Devils pour la deuxième fois en trois affrontements. Les Flyers ont accordé le statut de joueur non actif au défenseur Tony DeAngelo. Il a manqué une quatrième partie consécutive pour des raisons personnelles. Jack Hughes a assuré la riposte pour les Devils et Vitek Vanecek a réalisé 22 arrêts alors que le club du New Jersey est tombé à 0-3-1 à ses quatre derniers matchs. Associated Press

Le Lightning défait les Blue Jackets 4-1 PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Brian Elliott (1) et Victor Hedman (77) du Lightning. Brayden Point a prolongé sa série de matchs avec un but à cinq, Brian Elliott a réalisé 24 arrêts pour décrocher sa septième victoire consécutive et le Lightning de Tampa Bay a pris la mesure des Blue Jackets de Columbus 4-1, jeudi. Brandon Hagel a inscrit deux buts pour le Lightning, et Pierre-Edouard Bellemare a également fait mouche. Nikita Kucherov a obtenu trois mentions d’aide pour un deuxième match de suite. Le Lightning a conclu une série de six rencontres à domicile avec une fiche de 5-1. Le capitaine du Lightning, Steve Stamkos, a vu sa série de 14 parties avec un point s’arrêter. Il détient le record du club avec une séquence de 18 matchs en 2009-10. Daniil Tarasov a stoppé 25 tirs dans la défaite. Kirill Marchenko a fait scintiller la lumière rouge pour les Blue Jackets, qui ont chuté à 2-7-1 sur la route. Associated Press