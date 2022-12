Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Le Wild défait les Blackhawks 4-1

Mats Zuccarello a marqué trois buts et obtenu une aide, Marc-André Fleury a arrêté 28 tirs et le Wild du Minnesota a défait les Blackhawks de Chicago 4-1 vendredi, pour signer une quatrième victoire consécutive.

Kirill Kaprizov a inscrit un but et deux aides alors que Sam Steel a ajouté deux mentions d’assistance. Les membres du premier trio du Wild ont poursuivi sur leur bonne séquence.

Le trio a combiné 19 buts depuis que Steel, 24 ans, a été associé à la paire de Kaprizov et Zuccarello il y a de cela 13 matchs. Le Wild a une fiche de 10-3-0 dans cette période.

Zuccarello a prolongé à neuf sa séquence de matchs avec un point. Il a marqué six buts et a récolté huit passes au cours de la série.

Jonathan Toews a marqué son 10e but de la campagne et Petr Mrazek a réalisé 18 arrêts pour les Blackhawks, qui ont perdu une sixième rencontre de suite — toutes en temps réglementaire — et pour la 14e fois en 15 rencontres (1-13-1).

