Accusations de viol collectif

Deux ex-joueurs des Voltigeurs de Drummondville ciblés

Une histoire de viol collectif secoue une fois de plus la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Trois jeunes hommes, dont deux évoluaient à l’époque avec les Voltigeurs de Drummondville, ont été accusés d’agression sexuelle sur une adolescente de 15 ans. Deux des accusés, mineurs au moment des faits, ont déjà été déclarés coupables. Le troisième, qui était majeur, a plaidé non coupable et aura son procès à l’été 2023.