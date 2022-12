Lisez les comptes rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Les Sénateurs ont également perdu les services de Tyler Motte pour les deux dernières périodes. Motte est lourdement tombé en fin de première période et a subi une blessure au haut du corps selon l’équipe.

Tim Stutzle a heurté maladroitement la bande après avoir été frappé par Brett Leason et s’est blessé au bras droit au milieu de la première période. Il n’est pas revenu dans le match.

Cam Talbot a réalisé un jeu blanc de 32 arrêts pour décrocher son premier blanchissage avec les Sénateurs et la formation d’Ottawa a signé une victoire de 3-0 contre les Ducks d’Anaheim, lundi, malgré deux importantes pertes.

Les Rangers reviennent de l’arrière et battent les Devils en prolongation

PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS Vincent Trocheck (16) célèbre son but en deuxième période

Filip Chytil a touché la cible à 2 : 15 de la période de prolongation et les Rangers de New York sont venus de l’arrière pour vaincre les Devils du New Jersey 4-3 lundi soir.

En battant les Devils, les Rangers ont mis fin à leur série de 11 victoires à l’étranger.

Vincent Trochek a dirigé l’attaque des Rangers avec un but et une aide. Kaapo Kakko et Chris Kreider ont également trouvé le fond du filet pour la formation new-yorkaise, qui s’est retrouvée face à deux déficits de deux buts avant de signer un quatrième gain de suite.

Le gardien Igor Shesterkin a bloqué 26 rondelles devant les filets des Rangers.

Nico Hischier, Dawson Mercer et Jack Hughes ont offert la réplique des Devils, qui n’avaient pas perdu sur la route depuis le premier match de la saison, à Philadelphie.

En prolongation, Chytil a réussi son sixième but de la saison.

En déficit 3-1 au deuxième vingt, les Rangers ont égalé le score avec deux buts en sept secondes après que Shesterkin eut bloqué un tir de pénalité de Hughes avec 7 : 10 à écouler. L’attaquant des Devils avait été accroché par-derrière par le défenseur Braden Schneider lors d’une échappée.

Trochek a d’abord marqué lors d’un avantage numérique avec 6 : 02 à jouer à la période, en faisant dévier un tir d’Adam Fox pour son 10e de la saison. Avec sa mention d’aide, Fox a récolté au moins un point dans 22 de ses 30 matchs.

Kakko a ensuite semé la frénésie au Madison Square Garden en récoltant son sixième but de la saison immédiatement après la mise en jeu qui a suivi le filet de Trochek.

Allan Kreda, Assocaited Press