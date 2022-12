Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Ilya Samsonov a réalisé 29 arrêts pour obtenir son premier blanchissage sous le maillot des Maple Leafs et le septième de sa carrière.

La série de Marner est maintenant à égalité au 23 e rang de l’histoire de la LNH avec Dave Taylor, Adam Oates et Bobby Hull. Il compte 10 buts et 16 aides au cours de la séquence.

Les Maple Leafs (17-5-6) ont gagné pour la septième fois en huit sorties et ont infligé aux Kings (14-11-4) leur septième défaite en 10 matchs.

Alors que les Maple Leafs menaient 3-0 grâce à des buts de Pierre Engvall, David Kampf et William Nylander à 1 : 06 d’intervalle en deuxième période, Marner a marqué à l’aide d’un tir frappé après un revirement à la ligne bleue des Kings. Auston Matthews a aussi touché la cible pour les Maple Leafs.

Mitch Marner a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à 21 avec un but en deuxième période et les Maple Leafs de Toronto ont pris la mesure des Kings de Los Angeles 5-0, jeudi.

Mark Didtler, Associated Press

Mark Jankowski et Alexandre Carrier ont trouvé le fond du filet pour les Predators, qui avaient remporté sept de leurs 10 dernières parties. Juuse Saros a stoppé 27 tirs.

Nick Paul a accentué l’avance du Lightning quelques minutes plus tard et Brandon Hagel a scellé l’issue de la rencontre en désavantage numérique, alors qu’il restait 4 : 20 à écouler.

Point a donné les devants 3-2 au Lightning grâce à son deuxième but de la soirée. Il a complété avec succès une montée à deux contre un dès la troisième minute du dernier tiers.

Brayden Point a inscrit deux buts et le Lightning de Tampa Bay a battu les Predators de Nashville 5-2, jeudi soir.

Les Panthers étrillent les Red Wings 5-1

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Les Panthers ont retrouvé leur capitaine, Aleksander Barkov, après avoir manqué les deux dernières semaines en raison d’une pneumonie.

Le vétéran Chris Tierney a marqué son premier but de la saison à son deuxième match avec les Panthers, et la formation de la Floride a marqué quatre fois en deuxième période pour étriller les Red Wings de Detroit 5-1, jeudi.

La recrue Matt Kiersted a également marqué son premier but pour les Panthers, qui ont remporté sept parties consécutives contre les Red Wings et 17 des 19 dernières rencontres.

Tierney et Kiersted ont été rappelés cette semaine des Checkers de Charlotte de la Ligue américaine de hockey et ont donné un coup de pouce à une équipe qui a dû composer avec des blessures et des maladies.

Eetu Luostarinen, Josh Mahura et Matthew Tkachuk ont également touché la cible pour les Panthers, et Sergei Bobrovsky a réalisé 20 arrêts.

Les Panthers ont retrouvé leur capitaine, Aleksander Barkov, après avoir manqué les deux dernières semaines en raison d’une pneumonie.

Jonatan Berggren a assuré la riposte pour les Red Wings, et Alex Nedeljkovic a arrêté 36 tirs.

Associated Press