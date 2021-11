Dans leurs moments de désespoir, les joueurs du Canadien pourraient appeler leurs collègues des Stars de Dallas pour trouver une oreille attentive.

Mathias Brunet La Presse

Comme le CH cet été, les Stars ont surpris le monde du hockey avec une improbable participation à la finale de la Coupe Stanley en 2020.

Et comme le Canadien, rien ne va plus à Dallas depuis. Les Stars ont raté les séries par quatre points l’an dernier. Ils occupent le sixième rang de la section Centrale cet automne avec une fiche de 3-4-2, mais aucune victoire à la régulière.

Rien ne laissait pourtant présager un tel écrasement, avec ce bel amalgame de vétérans dans la force de l’âge et de jeunes.

Mais un peu comme le Canadien cette année, des joueurs clés des Stars ont été perdus après ce long parcours en séries. Le centre numéro un, Tyler Seguin, a disputé seulement trois matchs, son ailier Alexander Radulov, 11. Et à l’instar de Montréal, Dallas a perdu le leadership et les buts opportuns de Corey Perry après avoir atteint la finale.

En l’absence de Seguin et Radulov, les jeunes ont pris la pole l’an dernier. Roope Hintz, 24 ans, a occupé le poste de premier centre et a amassé 43 points en 41 matchs. Jason Robertson, 21 ans la saison dernière, a été l’une des meilleures recrues de la LNH avec 45 points, dont 17 buts, en 51 matchs. Denis Gurianov, alors âgé de 23 ans, un choix de première ronde, 12e au total, en 2015, a continué à produire au sein d’un trio offensif. Ça n’a malheureusement pas suffi.

Seguin et Radulov ont effectué un retour cette année, mais les jeunes sont en panne. Hintz a une maigre passe en neuf matchs. Gurianov avait un but en huit rencontres avant d’être retranché de la formation lors du plus récent match de l’équipe. Robertson a disputé seulement trois parties en raison d’une blessure, mais il ne suscite pas autant d’inquiétude que les deux autres.

On aimerait bien voir le centre Ty Dellandrea, 13e choix au total en 2018, débloquer, mais il a été renvoyé dans la Ligue américaine à l’aube de la saison et il a amassé un seul point en sept matchs avec les Stars du Texas. Dellandrea a été repêché un rang devant Joel Farabee, des Flyers. Mais il a seulement 21 ans et il faudra patienter encore un peu avant de lui coller une étiquette.

On souhaiterait une meilleure production offensive du capitaine Jamie Benn, mais à 32 ans, il ne sera plus jamais le joueur de 87 ou 89 points qu’il a déjà été.

Rare rayon lumineux à Dallas, les performances du défenseur Miro Heiskanen, 22 ans et troisième choix au total en 2017. Il est le meilleur compteur de l’équipe avec sept points en neuf matchs et il joue en moyenne 25:21, deux minutes de plus que le second à ce chapitre, Ryan Suter.

Les deux autres membres de ce fameux top 3 en défense, John Klingberg et Esa Lindell, ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Ils ont amassé deux points à deux en 15 matchs.

Dans un tel contexte, on comprend aisément pourquoi les Stars ont la pire attaque de la Ligue (1,89 but marqué en moyenne par match), devant les Coyotes de l’Arizona (1,30) et derrière le Canadien (2,00).

Les Stars ont pourtant un taux d’efficacité de 22 % en supériorité numérique, ce qui en dit long sur leur productivité à égalité numérique…

Dans l’espoir de créer un peu d’attaque, Dallas vient d’offrir une promotion à son défenseur offensif de 20 ans Thomas Harley, 18e choix au total en 2019, trois rangs après Cole Caufield pour vous situer.

« Il peut nous aider à créer de l’attaque, a commenté Rick Bowness aux journalistes de Dallas cette semaine. Suter, Klingberg, Lindell et Heiskanen joueront encore beaucoup, mais on verra avec lui. Nous avons de la difficulté à marquer et il est un défenseur offensif. Il nous aidera. »

Non, une participation à la finale de la Coupe Stanley n’est pas un signe de prospérité à long terme. Et le développement des jeunes demeure une science bien inexacte…

L’exploit du jour

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS Auston Matthews

Après avoir été limité à un seul but à ses six premiers matchs, Auston Matthews en a marqué deux, mercredi, et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Golden Knights de Vegas 4-0. Toronto commence à émerger. Avec trois victoires consécutives, les Leafs rejoignent Tampa au deuxième rang de la section Atlantique, tandis que les Red Wings glissent tranquillement vers le bas…

La citation du jour

En disputant mon premier match avec les Predators en 2005, je n’aurais jamais pu rêver de voir mon chandail retiré 16 ans plus tard. Il s’agit de la reconnaissance individuelle ultime. Je remercie l’organisation des Predators et la ville de Nashville. J’ai hâte de célébrer ce moment avec ma famille, mes amis, coéquipiers, entraîneurs, membres du personnel et les fans. Le gardien Pekka Rinne, dont la cérémonie de retrait du chandail aura lieu le 24 février.

Choix de huitième ronde en 2004, Rinne vient au 19e rang de l’histoire au chapitre des victoires avec 369, devant Tom Barrasso et Carey Price. Il a disputé ses 13 saisons à Nashville.

Le chiffre du jour : 0

Les Coyotes de l’Arizona ont perdu 3-0 contre les Flyers de Philadelphie mercredi. Leur nombre de victoires cette saison : 0. Nombre de points en dix matchs de leur meilleur défenseur l’an dernier, Jakob Chychrun (41 points en 56 matchs) : 0. Pénible reconstruction.