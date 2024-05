(Saint-Jérôme) S’il y a une chose dont Jason Maas n’a pas à se soucier au cours du présent camp d’entraînement des Alouettes de Montréal, c’est la position de quart-arrière.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Derrière Cody Fajardo, les Alouettes semblent compter sur une belle profondeur en Caleb Evans et David Alexander. Les deux hommes ont d’ailleurs très bien fait en relève à Fajardo –– également excellent — dans la victoire de 30-13 face aux Argonauts de Toronto, samedi.

L’entraîneur-chef, Jason Maas, était d’ailleurs très satisfait de la prestation de ses quarts et de son unité offensive dans cette rencontre, même si elle n’a pas été effectuée face à la meilleure défense des Argos.

« Il faut marquer des points pour gagner et c’est ce que nous avons fait [samedi], a-t-il laissé tomber après l’entraînement de lundi, au Complexe sportif Claude-Beaulieu de Saint-Jérôme, lundi. Nous avons eu d’excellentes poussées offensives, dont une de 109 verges, ce qui n’est pas facile à faire contre n’importe quelle défense.

« Nos trois quarts ont mené l’attaque de façon efficace. La protection était très bonne autour d’eux. Les demis et les receveurs ont fait leur travail. C’était bon de voir l’attaque fonctionner de cette façon. Est-ce que c’était parfait ? Non, il y a toujours place à amélioration. Mais après avoir été en camp pendant une dizaine de jours, c’est bon de sauter sur le terrain et de marquer des points. »

En Fajardo (7 en 8, 107 verges, un touché), Evans (10 en 15, 94 verges, un touché) et Alexander (10 en 12, 89 verges), les Alouettes comptent peut-être sur le meilleur trio de quarts de la LCF. Ses partisans de longue date en arrivent presque à oublier que pendant longtemps, la formation montréalaise a eu du mal à identifier un quart partant.

Cette situation s’est régularisée une fois Trevor Harris en poste. Mais c’était parfois encore une aventure derrière lui. Ce qui n’est plus le cas.

« J’étais très fier de ce qu’a accompli l’attaque, du premier au quatrième quart, a déclaré Fajardo. [Evans et Alexander] ont très bien joué. Cette équipe voulait la victoire et ces deux gars ont pu montrer leur talent. »

Ils auront évidemment l’occasion de le faire de nouveau vendredi, quand les Alouettes rendront visite au Rouge et Noir d’Ottawa pour leur dernier match préparatoire, auquel Fajardo ne participerait pas, idéalement.

« Comme on joue le jeudi suivant, c’est très serré si une blessure, même mineure, devait survenir, a-t-il dit. De toute façon, l’équipe a d’autres joueurs à évaluer et ce n’est pas comme si j’avais besoin de plus de répétitions pour être prêt. »

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Cody Fajardo (7), Caleb Evans (5) et Davis Alexander (10)

L’an dernier, Evans a occupé le poste de quart no 2 et Alexander, celui de no 3. De ce qu’on a vu au camp jusqu’ici, l’organigramme semble être le même.

« Je pense que j’ai fait de bonnes choses au camp. Mais il y a de moins bonnes choses dans tout ce que vous faites. J’ai été capable de travailler sur ces aspects et je pense avoir fait de bons pas en avant », a analysé Evans, qui en sera à sa quatrième saison dans la LCF, sa troisième à Montréal.

« Je ne fais que jouer au football. Je dois faire mon travail avant de me soucier de celui des autres, a-t-il poursuivi. Ce n’est pas à moi d’évaluer les performances. Je fais ce que j’ai à faire ; je contrôle ce que je peux contrôler. »

« Vous faites les jeux que vous devez faire et vous assurez que les chaîneurs progressent, tout en ne créant pas de revirement, ce que je n’ai pas commis encore dans ce camp », a pour sa part rappelé Alexander, qui en sera quant à lui à sa troisième saison dans le circuit Ambrosie, toutes à Montréal.

« Je ne peux que continuer de faire ce que j’ai fait jusqu’ici. Je ne peux pas être insatisfait du match que j’ai joué samedi ou du camp que je connais jusqu’à présent. Je dois m’assurer de bien lire les jeux et trouver mes cibles démarquées ; être un bon leader quand je peux le faire. Je suis en constante communication avec Cody et Coach Maas. »

Evans et Alexander, tous deux âgés de 25 ans, disputeront en 2024 leur dernière année de contrat. Fajardo sera assurément de retour en 2025 et il n’y aura qu’un seul quart no 2. Alexander accepterait-il de revenir dans ce rôle ?

« Si je suis le quart no 3 encore toute la saison, ce serait difficile. Mon agent et moi sommes à l’aise au sujet d’où en est ma carrière présentement. Sûrement que si c’est le cas toute la saison, ce sera un sujet de discussion l’hiver prochain. »

Le directeur général Danny Maciocia a peut-être son premier dossier de l’entre-saison sur son bureau.