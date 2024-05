Panthers 4 – Rangers 5 (P) Le printemps Lafrenière

Alexis Lafrenière est en train de confirmer une chose depuis le début des séries éliminatoires : certains joueurs sélectionnés au premier rang du repêchage peuvent parfois mettre du temps à trouver leur valeur. Non seulement le Québécois a trouvé la sienne, mais elle est de plus en plus ajoutée.