Les Alouettes de Montréal étaient de retour au stade Percival-Molson, samedi soir, pour la première fois depuis leur conquête de la Coupe Grey. En amorce du calendrier préparatoire, les Montréalais l’ont emporté 30-13 contre les Argonauts de Toronto. Résumé de la rencontre en quelques observations.

Bonne première impression de Cantin-Arku

Le premier choix des Alouettes lors du dernier repêchage, le secondeur québécois Geoffrey Cantin-Arku, disputait son premier match en cinq ans dans sa province natale, après un long séjour dans les universités américaines de Syracuse et de Memphis. Devant les siens, le joueur de 25 ans a laissé une très belle carte de visite. Utilisé à sa position naturelle sur la deuxième vague défensive, il sera difficile pour lui de déloger Darnell Sankey, devant lui dans la hiérarchie. Reste qu’il a été l’un des joueurs les plus épatants en défense avec quatre plaqués et un échappé provoqué. Il a aussi joué sur les unités spéciales, où il devrait passer une bonne partie de la saison. « Je suis satisfait de ce que j’ai fait, mais il y aura du travail à faire sur les unités spéciales. Mais j’ai connu un bon match », a-t-il déclaré.

Charleston Rambo : un nom à retenir

Il est apparu sous les feux de la rampe pour la première fois lors du match intraéquipe des Alouettes disputé il y a une semaine, et Charleston Rambo continue de faire parler de lui. Non seulement grâce à son attitude flamboyante et son nom digne des grandes vedettes d’Hollywood, mais aussi et surtout en raison de ses qualités athlétiques. Issu de la prestigieuse Université de Miami, le receveur a été utilisé sur la troisième vague offensive, probablement pour éviter qu’il soit vu par les autres formations. Lorsqu’il a été sollicité, le joueur de 24 ans a répondu, avec quatre attrapés réussis pour 71 verges. « Je veux être le meilleur, tout simplement, a-t-il dit. Quand le ballon arrive, je veux faire de gros jeux. Peu importe ce [que Jason Maas] voudra que je fasse, je le ferai. » Il représente une carte cachée franchement intéressante pour l’attaque montréalaise. Il possède toutes les qualités d’un receveur numéro un.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Charleston Rambo (76) a attrapé quatre passes pour des gains de 71 verges.

Cody Fajardo en grande forme

Le quart Cody Fajardo a été sur le terrain seulement pour les deux premières séquences offensives des Alouettes, mais il a prouvé qu’il n’avait rien perdu de sa touche et qu’il était prêt à reprendre là où il s’était arrêté. Même que son excellent début de match avait quelque chose de surprenant. Le pied sur l’accélérateur, il a sollicité ses receveurs sur presque tous les jeux avec des passes ambitieuses et des jeux explosifs. Le joueur par excellence de la dernière Coupe Grey a réussi sept de ses huit passes pour 107 verges, en plus de réussir une passe de touché. « Je voulais juste marquer des points. Donc de marquer sur notre première séquence, c’est sûr que ça a donné du momentum. »

Fletcher comme partant potentiel

La lutte s’annonçait féroce dans le champ arrière des Alouettes. Qui de Walter Fletcher, Jeshrun Antwi ou Sean Thomas-Erlington allait prendre la relève de William Stanback comme porteur de ballon partant ? La réponse est arrivée rapidement dans le match, alors que Fletcher, le prétendant le plus sérieux, a fait partie de la première répétition du match aux côtés de Fajardo et des receveurs réguliers. Il a couru trois fois avec le ballon, pour 14 verges. Antwi et Thomas-Erlington, dans l’ordre, ont suivi au cours de la rencontre.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Walter Fletcher (25) est plaqué par Jack Cassar (45).

Kaion Julien-Grant en relève

Les dirigeants des Alouettes étaient impatients de voir quel receveur allait se lever, pendant le camp d’entraînement. Dans le match de samedi soir, Kaion Julien-Grant a été l’homme de confiance et la cible principale du quart-arrière Cody Fajardo. Les qualités du receveur canadien n’ont jamais fait de doute, mais il avait été limité à neuf matchs la saison dernière en raison de deux blessures. Il a été fumant dans ce match présaison. Il a d’ailleurs inscrit le premier touché de la rencontre sur une passe de 48 verges.

La surprise nommée LeBlanc

Cre’Von LeBlanc a disputé 52 matchs dans la NFL entre 2016 et 2020 avec les Bears de Chicago, les Lions de Detroit et les Eagles de Philadelphie. Aujourd’hui, à 29 ans, le demi de coin bataille pour un poste chez les Alouettes. À son premier match, il a été épatant et il saura sans doute forcer la main de Jason Maas et Danny Maciocia. Il a été de tous les combats avec quatre plaqués. Son sens du jeu et sa lecture sont ses principaux atouts. Son ajout serait tout un tour de force des Alouettes.

Le retour de Lyon

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Nafees Lyon (8) a réussi une interception.

Si le nom de Nafees Lyon vous est inconnu, c’est parce qu’une blessure à un genou subie en début de saison, l’année dernière, l’a tenu à l’écart du jeu pour le reste du calendrier. Le demi de coin a démarré la rencontre de samedi sur la première vague. Il est resté sur la deuxième. Puis il a même poursuivi sa soirée de travail sur la troisième. Lyon est le seul élément régulier de l’équipe à avoir persisté aussi longtemps dans le match. L’athlète de 27 ans s’est fait remarquer avec une interception et un retour sur près de 30 verges au premier quart. La lutte entre lui, Wesley Sutton et Najee Murray sera palpitante à suivre.

Shawn Lemon en uniforme

Il a d’abord annoncé sa retraite, il a ensuite été suspendu par la LCF pour avoir misé sur des matchs de la ligue, dont un auquel il participait, puis il est revenu au camp des Alouettes parce que sa cause a été portée en appel. Shawn Lemon, comme la saison dernière, faisait partie de la formation partante en défense. Comme la première unité offensive, elle a été sur le terrain pour seulement deux séquences et elle n’a rien donné. Comme l’an passé, il faudra s’attendre à de grandes choses de l’unité dirigée par Noel Thorpe.