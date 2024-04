Il y a quatre mois à peine, Shawn Lemon signait un nouveau contrat d’un an avec les Alouettes de Montréal. Mercredi midi, l’ailier défensif a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux.

« Merci, le football », a-t-il rédigé blanc sur noir dans un long message sur la plateforme X. Il a également remercié les membres de sa famille, ses anciens coéquipiers et les huit formations pour lesquels il a évolué au cours de ses 13 saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Lemon s’est joint aux Alouettes en juillet dernier et son arrivée a été salvatrice pour la brigade défensive montréalaise. En 13 rencontres, l’Américain a réalisé neuf sacs du quart et 26 plaqués en plus d’avoir effectué deux interceptions. Il a été l’une des pièces maîtresses de l’équipe dans sa conquête de la Coupe Grey.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Shawn Lemon avait célébré en grand la victoire des siens à la Coupe Grey

Avec le départ de Lwal Uguak vers la NFL, cette annonce de Lemon est un dur coup pour la ligne défensive des Alouettes, qui était l’une des plus terrifiantes de la ligue en 2023. Mustafa Johnson en aura plein les bras, mais l’arrivée du joueur étoile Dylan Wynn pourra sans doute aider à pallier cette perte à court terme. Néanmoins, le directeur général Danny Maciocia aura du pain sur la planche dans les semaines à venir.

Les raisons derrière la décision inattendue de Lemon n’ont pas été évoquées.

En 104 matchs dans la LCF, il aura complété 73 sacs et 176 plaqués