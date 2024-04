Les Stampeders de Calgary vont immortaliser l’ex-entraîneur et DG Wally Buono

(Calgary) Les Stampeders de Calgary vont ajouter le nom de leur ancien entraîneur-chef et directeur général Wally Buono à leur Mur de la Renommée.

La Presse Canadienne

Le club de la Ligue canadienne de football en a fait l’annonce lundi.

Buono s’est joint à l’organisation des Stampeders en 1987 dans un rôle d’entraîneur-adjoint. Il est devenu leur entraîneur-chef en 1990.

Il est demeuré à ce poste jusqu’en 2002, et mené l’équipe au premier rang de la section Ouest en sept occasions. À la barre des Stampeders, il a aussi participé à six finales de la Coupe Grey et gagné le précieux trophée trois fois.

En 1992, il a ajouté les fonctions de directeur général.

Buono détient les records d’équipe pour le plus grand nombre de matchs dirigés (234), les victoires (153), les victoires en matchs éliminatoires (12) et les championnats.

En 2003, il s’est joint aux Lions de la Colombie-Britannique à titre d’entraîneur-chef et directeur général. Il est demeuré avec cette organisation jusqu’à sa retraite, à la fin de la saison 2018.

Buono sera honoré à la mi-temps du match du 21 juillet contre la Colombie-Britannique.

Buono est également le meneur chez les Lions pour le nombre de victoires, avec 162, et il a mené l’équipe à deux conquêtes de la coupe Grey.

Le 19 septembre 2009, il s’est hissé au premier rang dans l’histoire de la Ligue canadienne de football pour le nombre de victoires pour un entraîneur-chef, effaçant la marque de 231 qui appartenait au regretté Don Matthews.

Buono a pris sa retraite avec un total de 282 victoires en carrière en saison régulière à titre d’entraîneur-chef dans la LCF.

Au total, il a remporté la coupe Grey en sept occasions, dont deux fois à titre de joueur avec les Alouettes de Montréal, en 1974 et 1977. Il a aussi mérité le titre d’entraîneur-chef de l’année à quatre reprises.

Buono a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2014.