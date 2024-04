(Minneapolis) Édouard Julien a cogné deux circuits et les Twins du Minnesota ont mis fin à une série de quatre défaites, mercredi, l’emportant 3-2 face aux Dodgers de Los Angeles.

Dave Campbell Associated Press

Julien a frappé des longues balles en solo lors des première et cinquième manches, les deux au champ opposé.

Julien signait un premier match de plus d’un circuit dans le baseball majeur.

Le Québécois a aussi cogné un simple en troisième et dans ce cas-là également, il a fini par croiser la plaque. Un simple de Byron Buxton lui a permis de marquer.

Avant le match, Julien n’avait obtenu que trois coups sûrs en 28 présences au bâton cette saison.

Chris Paddack a accordé deux points et six coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Le gain est allé à Kody Funderburk (1-0). Steven Okert a alloué un simple à Will Smith avant de fermer les livres, obtenant un premier sauvetage dans les grandes ligues.

Le releveur Alex Vesia (0-1) a concédé le deuxième circuit de Julien, se voyant chassé après deux retraits en cinquième.

Avant le coup sûr productif de Buxton, le Minnesota traversait une disette de 0 en 33 avec des coureurs en position de marquer.

Les points des Dodgers sont venus d’un circuit de Max Muncy et d’un double de Teoscar Hernandez.

Les Twins gagnaient un premier match à domicile cette année, en cinq occasions.

Pablo Lopez sera le partant des Twins jeudi à Detroit, contre Tarik Skubal des Tigers.