Giancarlo Stanton frappe un grand chelem et les Yankees battent les Blue Jays 8-3

(New York) Giancarlo Stanton a brisé l’égalité en frappant un grand chelem en troisième manche et les Yankees de New York ont battu les Blue Jays de Toronto 8-3, dimanche après-midi.

Larry Fleisher Associated Press

Stanton a donné les devants 5-1 en catapultant un lancer de Bowden Francis (0-2) au deuxième balcon du champ gauche. Il s’agissait de son 11e grand chelem en carrière et de son premier depuis septembre 2022.

« C’était simplement un bon endroit et tu le sais dès que la balle sort du bâton », a dit Stanton.

Stanton a aussi frappé un circuit samedi, lors d’une performance de trois coups sûrs qui a suivi un début de saison de trois coups sûrs en 24 apparitions au bâton. Il a claqué une longue balle lors d’un deuxième match de suite pour une première fois depuis une séquence de trois parties, du 2 au 4 août 2023.

« C’était toute une frappe, a mentionné le gérant des Yankees, Aaron Boone. Tu le sais tout de suite et j’ai réagi. C’était simplement une bonne présence au bâton et évidemment, la manche que nous avons bâtie, les gars ont eu de bonnes apparitions au marbre avant lui pour mettre la table à cette situation. »

Les Yankees ont gagné huit de leurs 10 premiers matchs cette saison et ils ont remporté leurs trois premières séries. Ils connaissent leur meilleur début de saison après 10 parties depuis 2020.

« Nous avons été capables de gagner des matchs de beaucoup de façons différentes », a souligné Boone.

Anthony Volpe a cogné trois simples et il a volé deux buts en huitième manche pour éventuellement croiser le marbre à la suite d’un coup sûr d’Oswaldo Cabrera. Juan Soto a ajouté un point lors d’un sacrifice.

Le partant des Yankees, Luis Gil, a donné un but sur balles à Alejandro Kirk en troisième manche alors que les coussins étaient tous occupés. Anthony Rizzo avait créé l’égalité en soutirant un but sur balles avant que Stanton propulse les siens en avance.

Jake Cousins (1-0) a signé sa première victoire avec les Yankees et sa première dans les Majeures depuis 2022. Il a alloué un point non mérité en cinquième manche.

Francis a accordé cinq points en trois manches pour les Blue Jays.

« Les buts sur balles ont fait mal, surtout contre ce genre de formation, a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider. Il a perdu la zone des prises et il a envoyé une balle en plein cœur du marbre à Stanton. »