(Houston) Davis Schneider a claqué un circuit de deux points contre Josh Hader avec deux retraits en neuvième, mardi, guidant les Blue Jays de Toronto vers un gain de 2-1 contre les Astros de Houston.

Kristie Rieken Associated Press

« C’était une belle frappe sur un lancer qu’il peut négocier », a déclaré le gérant des Blue Jays, John Schneider.

Avant ce coup de canon, les Jays donnaient l’impression qu’ils allaient être blanchis une deuxième fois de suite, dans la foulée du match sans point ni coup sûr de Ronel Blanco.

Vladimir Guerrero a entamé la neuvième avec un simple, mais Bo Bichette a frappé une balle à double jeu. Hader (0-2), à qui les Astros ont alloué 95 millions pour cinq ans, durant la saison morte, a ensuite donné un but sur balles à Justin Turner.

Schneider a alors envoyé la balle au-delà du champ centre, semant la frénésie dans l’abri des siens.

« Je suis surpris qu’il ne m’ait pas lancé une balle rapide, a mentionné Schneider. Elles sont un peu ma Kryptonite. »

Turner a obtenu trois coups sûrs, incluant deux doubles.

Jose Berrios a permis un point et six coups sûrs en six manches. Le gain est allé à Chad Green (1-0), qui s’est chargé des quatre derniers retraits.

Jose Altuve des Astros a cogné deux coups sûrs, dont un circuit en quatrième.

Framber Valdez a blanchi les Torontois en sept manches et deux tiers, allouant six coups sûrs. Il a disposé de cinq frappeurs au bâton et n’a pas donné de but sur balles.

Springer a atteint mardi le cap des 10 ans de service dans les majeures.

Les Jays l’ont brièvement souligné avant le match et les Astros ont présenté un vidéo lui rendant honneur, avant le premier tir de la rencontre.

Choix de premier tour de Houston en 2011, Springer a disputé les sept premières saisons de sa carrière avec les Astros.

Lors du dernier match de la série, mercredi, les lanceurs partants seront Chris Bassitt et Cristian Javier.