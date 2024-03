(St. Petersburg) George Springer, Cavan Biggio et Vladimir Guerrero ont frappé des circuits, jeudi, pour mener les Blue Jays de Toronto à une victoire de 8-2 contre les Rays de Tampa Bay en lever de rideau de leur saison.

Fred Goodall Associated Press

Alejandro Kirk et Bo Bichette ont chacun produit deux points pour les Blue Jays, qui ont marqué cinq fois en sixième manche après avoir été limités à un coup sûr auparavant – une longue balle en solo de Springer en quatrième – par le partant Zach Eflin (0-1).

Jose Berrios (1-0) amorçait le premier match d’une saison pour une deuxième fois avec les Blue Jays et une quatrième fois en carrière. Il a accordé un circuit à Yandy Diaz d’entrée de jeu à son cinquième lancer, puis un double productif au même joueur en sixième.

Le droitier a permis deux points, six frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches de travail. Il a également retiré six frappeurs sur des prises au cours de ce duel entre des rivaux de la section Est de la Ligue américaine qui ont participé aux éliminatoires l’année dernière.

Eflin, qui a remporté 16 matchs en 2023 après avoir signé un contrat de trois ans et de 40 millions US sur le marché des joueurs autonomes, a concédé six points et autant de coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il n’avait jamais été le partant pour le premier match de son équipe.

Les trois premières frappes qu’il a permises ont été des circuits, dont celui de 137 mètres de Guerrero au champ centre qui a donné l’avance 3-1 aux visiteurs en sixième manche. Biggio a aussi expédié une offrande dans les gradins en sixième,

Bichette a ensuite obtenu un simple, puis Eflin a atteint Justin Turner et a donné un but sur balles à Daulton Varsho pour remplir les coussins. Kirk a suivi dans le rectangle des frappeurs et il a réussi un simple de deux points pour faire 6-1.

C’était le premier match d’un voyage de 10 parties sur la route des Blue Jays pendant que les rénovations s’achèvent au Rogers Centre.