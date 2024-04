PHOTO ERIC CHRISTIAN SMITH, ASSOCIATED PRESS

(Houston) Yordan Alvarez a cogné deux longues balles et a égalé son sommet personnel en carrière avec quatre coups sûrs, Cristian Javier et quatre lanceurs de relève ont uni leurs efforts pour limiter leurs adversaires à un seul coup sûr, et les Astros de Houston ont vaincu les Blue Jays de Toronto 8-0, mercredi soir.

Kristie Rieken Associated Press

Javier (1-0) a accordé le seul coup sûr et a lancé pendant cinq manches. Seth Martinez, Rafael Montero, Tayler Scott et Dylan Coleman ont tous été au monticule pour une manche de travail.

C’était le deuxième match de la série contre les Astros lors duquel les Blue Jays ne marquaient aucun point. Lundi, Ronel Blanco avait réalisé un match sans point ni coup sûr dans un gain de 10-0 des Astros.

Alvarez n’avait que trois simples en six matchs avant la rencontre de mercredi. Il s’agissait de son 16e match de plus d’un circuit. C’était aussi la sixième fois qu’il terminait un match avec quatre coups sûrs.

« Ce n’était qu’une question de temps, a déclaré le gérant des Astros, Joe Espada. Chaque fois qu’il peut s’élancer de cette façon et frapper avec puissance les balles, c’est bon signe, et c’est ce dont nous avions besoin. »

Alvarez a claqué son premier circuit contre Chris Bassitt (0-2) en troisième manche. Il a ensuite cogné une longue balle face à Tim Mayza, en sixième.

Bassitt (0-2), au monticule pendant quatre manches et un tiers, a alloué neuf coups sûrs et quatre points aux Astros.

Jeremy Pena a frappé un circuit de deux points et Jose Altuve a ajouté une claque en solo pour porter le score à 8-0, en septième manche.

Pena a frappé deux coups sûrs et a produit trois points. C’était son quatrième match avec plus d’un coup sûr cette saison.

Daulton Varsho a obtenu le seul coup sûr des Blue Jays, un double après un retrait en deuxième manche. Les Blue Jays ont soutiré sept buts sur balles, mais n’ont rien généré à la plaque.

« On ne fait pas beaucoup de dégâts avec les balles qu’on frappe en jeu en ce moment, a lancé le gérant des Blue Jays, John Schneider. C’est un peu l’histoire de cette série. »