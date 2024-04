(Toronto) Jose Berrios a blanchi les Mariners de Seattle pendant six manches et deux tiers et les Blue Jays de Toronto l’ont emporté 5-2, lundi, à l’occasion de leur premier match de la saison devant leurs partisans.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Berrios (2-0) a permis un but sur balles et quatre coups sûrs tout en retirant six adversaires sur des prises. La formation canadienne montre ainsi une fiche de 5-6 cette saison, alors qu’elle évoluait devant 40 069 spectateurs.

« Tout le monde faisait ce qu’il était censé faire ce soir, a déclaré le gérant des Blue Jays John Schneider. La défense a été excellente. C’était un match de balle complet. »

J. P. Crawford a frappé un circuit en solo pour les Mariners (4-7) en huitième manche aux dépens du releveur Yimi Garcia. Cal Raleigh a aussi claqué une longue balle en neuvième pour inscrire un point contre Chad Green.

Les Blue Jays ont placé la balle en lieu sûr 11 fois contre sept pour les visiteurs. Ils ont maintenant un dossier de 30-18 en lever de rideau local depuis leurs débuts dans les Ligues majeures.

Le premier lancer a été retardé de près de 30 minutes en raison d’une cérémonie d’avant-match et la présentation des joueurs.

Berrios, qui avait également amorcé le premier match de la saison des Jays contre les Rays de Tampa Bay, a été solide dès le départ. Il n’a donné qu’un simple lors des quatre premiers engagements.

« J’essaie d’être respectueux, mais quand je vais sur le terrain, je dois être comme un chien enragé, a dit Berrios. C’est ce que j’ai en tête. »

Après une première manche sans point, les Blue Jays ont placé la balle en lieu sûr aux dépens du partant des Mariners Luis Castillo (0-3) en deuxième.

Justin Turner a frappé un double, puis a marqué grâce à un simple d’Alejandro Kirk.

Une passe gratuite à Turner a ensuite permis de remplir les buts. Davis Schneider en a profité pour produire deux points avec un simple.

Les Blue Jays ont ajouté à leur avance quand Vladimir Guerrero fils a poussé Kevin Kiermaier au marbre avec un double en quatrième manche.

Les Mariners ont perdu cinq de leurs six dernières rencontres.

« On n’a pas joué un match complet ce soir, que ce soit sur le monticule ou dans le rectangle des frappeurs, a dit le gérant des Mariners Scott Servais. On ne gagnera pas beaucoup de matchs si ça ne change pas. »