(Monte-Carlo) Novak Djokovic n’a pas trop souffert à son retour sur la terre battue, mardi, en route vers une victoire sans appel de 6-1, 6-2 contre Roman Safiullin au deuxième tour du Masters de tennis de Monte-Carlo.

Djokovic a converti sa deuxième balle de match, après que le retour de Safiullin se soit retrouvé dans le filet. Malgré ce résultat convaincant, le Serbe aurait pu être un peu moins brouillon dans l’ensemble de son jeu – après tout, il n’a converti que cinq de ses 19 balles de bris pendant cette rencontre.

« Je suis très satisfait, a néanmoins déclaré Djokovic après son match. Je suis parvenu à obtenir des balles de bris, même lors des jeux que j’ai concédés. C’est un très bon premier match cette saison sur la terre battue. (La transition vers la terre battue) a toujours été en dents de scie. Ç’a été la même chose l’an dernier ; j’ai bien commencé le tournoi, avant de perdre mon deuxième match. J’espère être en mesure de maintenir le rythme cette fois-ci. Je pourrai m’entraîner demain (mercredi), et j’espère que je serai en mesure d’offrir le même rendement (qu’aujourd’hui) dans quelques jours. »

PHOTO DENIS BALIBOUSE, REUTERS Roman Safiullin

Il s’agissait du premier match du no 1 mondial sur la terre battue depuis qu’il a remporté son 23e titre du Grand Chelem en carrière, l’année dernière, aux Internationaux de tennis de France. Il a ensuite gagné les Internationaux des États-Unis pour porter son total en carrière à 24, mais c’est ensuite incliné en demi-finales devant l’éventuel champion des Internationaux d’Australie, Jannik Sinner, en janvier. Djokovic convoite toujours un premier titre cette saison sur le circuit de l’ATP.

Djokovic, qui fêtera son 37e anniversaire le mois prochain, a surpassé le Suisse Roger Federer dimanche pour devenir le plus vieux no 1 mondial de l’histoire du circuit de l’ATP.

« C’est bien, c’est fantastique, a reconnu Djokovic. J’ai rencontré (Rohan) Bopanna hier (lundi), qui est le plus vieux joueur no 1 de double de l’histoire. Il m’a souligné qu’ensemble nous avions 80 ans, bien qu’il contribue plus que moi à atteindre 80. C’est amusant.

« Je n’ai jamais cru, ni planifié ou rêvé que je serais en mesure de jouer au plus haut niveau et d’être le no 1 mondial à l’âge de 37 ans, a-t-il poursuivi. Tout ce travail, et toute cette passion et cette obsession à entretenir mon corps, ont rapporté. Je serai en mesure de prolonger ma carrière pendant des années et des années encore. »

Djokovic a récemment annoncé la fin de son partenariat avec l’entraîneur Goran Ivanisevic, qui avait commencé en 2018 et qui lui avait permis d’engranger la moitié de ses titres en tournois du Grand Chelem.

Mardi, sous un ciel nuageux, Djokovic a rapidement converti deux balles de bris pour prendre les commandes 4-0.

Le Serbe semblait en pleine maîtrise de ses amortis, qui lui ont permis de s’adjuger la première manche au bout de seulement 33 minutes de jeu.

Djokovic aura rendez-vous au troisième tour avec le vainqueur du duel entre le Français Arthur Fils et l’Italien Lorenzo Musetti.

Djokovic tente de triompher à Monte-Carlo pour la troisième fois de sa carrière, mais la première depuis 2015. Il n’a pas franchi les quarts de finale du tournoi monégasque depuis ce temps, et pourrait être confronté au champion en titre, Andrey Rublev, en quarts de finale.

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexander Zverev

L’Allemand Alexander Zverev, cinquième tête de série, a défait l’Autrichien Sebastian Ofner 6-3, 6-4. Zverev, qui a pris part au carré d’as à Roland-Garros en 2022, affrontera maintenant le vainqueur du duel entre le double champion du tournoi monégasque Stefanos Tsitsipas – 12e tête de série – et Tomas Martin Etcheverry. Ils s’affronteront mercredi.

Dans les autres matchs de premier tour à l’affiche mardi, le Polonais Hubert Hurkacz (no 10) et l’Australien Alex De Minaur (no 11) l’ont emporté.

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Alex De Minaur

De Minaur a facilement défait le champion du Masters de Monte-Carlo en 2014, Stanislas Wawrinka, au compte de 6-3, 6-0, tandis qu’Hurkacz est difficilement venu à bout du Britannique Jack Draper 6-4, 3-6 et 7-6 (2).

Sebastian Korda, Roberto Bautista Agut, Miomir Kecmanovic et Zhang Zhizhen ont aussi poursuivi leur route au deuxième tour.

Sinner, la deuxième tête de série, croisera le fer avec Korda mercredi. Sinner présente une fiche de 22-1 avec trois titres jusqu’ici en 2024, après avoir récemment remporté l’Omnium de Miami.