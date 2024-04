(Monte-Carlo) Félix Auger-Aliassime a disposé de l’Italien Luca Nardi 6-2, 6-3 au premier tour du Masters de tennis de Monte-Carlo, lundi, mettant du même coup la table pour un duel contre le troisième joueur mondial Carlos Alcaraz, vraisemblablement mercredi.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, 35e joueur mondial, a mis une heure et 22 minutes pour venir à bout du tennisman âgé de 20 ans sur la terre battue du court Rainier III. Il s’agissait du premier duel entre les deux joueurs en carrière sur le circuit de l’ATP.

« Ce n’est pas le Masters où j’ai connu le plus de succès, même si je m’entraîne ici et que je vis ici. Mais c’est un bon début de semaine », a déclaré Auger-Aliassime, dans une entrevue publiée sur le site internet officiel de l’ATP.

« Je suis vraiment content de mon niveau de jeu, d’avoir pris le contrôle du match, d’être resté calme et d’avoir fait le nécessaire. »

Le Québécois âgé de 23 ans n’a pas été particulièrement efficace avec sa première balle de service – il a affiché un taux de réussite de seulement 55 %, contre 63 % pour Nardi –, bien qu’il ait réussi six as pendant la rencontre.

Nardi, 76e joueur mondial, a cependant commis deux fois plus de doubles fautes qu’Auger-Aliassime, avec quatre. Il a également été incapable d’obtenir la moindre balle de bris face au représentant de l’unifolié. Pour sa part, Auger-Aliassime a ravi le service de son rival trois fois en sept opportunités.

Auger-Aliassime a également claqué un impressionnant total de 22 coups gagnants pendant son match, et il n’a commis que neuf fautes directes, en route vers le deuxième tour.

Le Québécois a mis un terme à la rencontre avec la première de ses deux balles de match, et il affrontera maintenant Alcaraz au deuxième tour du tournoi monégasque.

Étonnamment, Auger-Aliassime présente une fiche de 3-2 en carrière contre l’Espagnol. Le hic, c’est qu’Alcaraz a remporté leurs deux derniers affrontements, dont celui au troisième tour du Masters d’Indian Wells, en Californie, le mois dernier.

Sauf que…

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Carlos Alcaraz (ESP)

Carlos Alcaraz a de nouveau réduit son entraînement au minimum, lundi à Monte-Carlo, ne jouant que très peu de coups droits et aucun en puissance, visiblement toujours gêné au niveau de l’avant-bras droit encore enroulé dans un bandage.

L’Espagnol ne s’est quasiment pas échauffé en salle de gym où il a surtout effectué quelques étirements et départs de course sur quatre mètres, avant d’entrer sur le court d’entraînement à 12 h 15 sous un chaud soleil.

Et comme la veille, son coach Juan Pablo Ferrero n’a fait que lui envoyer des balles au panier, sans faire le moindre échange.

Côté revers, Alcaraz (20 ans) a semblé en possession de ses moyens. Mais en coup droit, les rares fois qu’il a touché les balles, il l’a fait en slice. Il n’a pas tenté une seule frappe de ce côté en recouvrant la balle pour lui donner de la puissance.

Et même ainsi, que ce soit du fond du court ou près du filet après des courses vers l’avant sur amorti, ses coups droit ont le plus souvent échoué dans le filet, comme s’il ne parvenait pas à tenir correctement sa raquette au moment de l’impact, pourtant de très faible intensité.

Le N.3 mondial a mis un terme à la séance à 13 h 25, non sans avoir jeté quelques coups d’œil au court juste à côté sur lequel frappait depuis une demi-heure Novak Djokovic.

Double vainqueur en Grand Chelem (US Open 2022 et Wimbledon 2023), Alcaraz n’a encore jamais gagné le moindre match à Monte-Carlo. Lors de sa première participation, en 2022, il était arrivé exténué après avoir joué une demi-finale à Indian Wells puis remporté le tournoi de Miami, et s’était incliné dès son entrée en lice.

L’an dernier il avait déclaré forfait avant le début du tournoi.

Dans d’autres matchs disputés lundi, le Bulgare Grigor Dimitrov, neuvième tête de série, a vaincu le Monégasque Valentin Vacherot, un invité des organisateurs, 7-5, 6-2 tandis que le Grec Stefanos Tsitsipas (12e) a atteint le tour suivant à la suite de l’abandon du Serbe Laslo Djere, blessé, au deuxième set. Tsitsipas avait gagné la première manche 6-3 et menait 3-2 lorsque Djere a abdiqué.

La journée de mardi doit marquer l’entrée en scène du numéro un mondial Novak Djokovic, qui se mesurera au Russe Roman Safiullin, qui a pris la mesure de l’Espagnol Jaume Maure 7-6, 6-1.

Djokovic tentera de gagner le tournoi pour une troisième fois en carrière, mais pour la première fois depuis 2015.

Depuis ce dernier triomphe, Djokovic n’est jamais allé plus loin que les quarts de finale. À cette étape cette année, il pourrait devoir croiser le fer avec Andrey Rublev.

L’Allemand Alexander Zverev, cinquième tête de série, doit également jouer son premier match mardi. Il affrontera l’Autrichien Sebastian Ofner, qui a éliminé le Britannique Daniel Evans 6-1, 6-4.