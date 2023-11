À la recherche d’un cadeau des Fêtes pour les amateurs de sports qui vous entourent (ou pour vous) ? Voici 12 des livres parmi ceux que j’ai le plus appréciés dans la dernière année. Notez que j’ai mis l’accent sur les essais publiés dans les 15 derniers mois, plutôt que sur les œuvres de fiction.

Hors jeu, de Florence-Agathe Dubé-Moreau

De 2015 à 2022, Florence-Agathe Dubé-Moreau a vécu dans ses valises entre Montréal, où elle travaillait, et Kansas City et New York, où son conjoint, Laurent Duvernay-Tardif, jouait au football. Son récit, riche en anecdotes, raconte le choc culturel qu’elle a vécu au cœur de l’Amérique conservatrice. L’autrice profite aussi de sa tribune pour déplorer le rôle effacé des femmes dans les ligues professionnelles masculines. Un des essais les plus fascinants de la littérature sportive québécoise.

En français, aux Éditions du remue-ménage

Hometown Hockey Heroes, de Ken Reid

J’envie la plume et les idées de Ken Reid (Sportsnet). Il y a quelques années, il nous a offert deux tomes de Hockey Card Stories, un livre dans lequel il demande à des joueurs de la Ligue nationale de raconter l’histoire derrière une de leurs cartes de hockey. Les meilleurs chapitres étaient ceux consacrés aux joueurs méconnus, qui n’avaient parfois disputé qu’un seul match dans la LNH. Hometown Hockey Heroes s’inscrit dans la même lignée. Reid se rend dans des petites communautés du Canada pour rencontrer des légendes locales, comme Keven Cloutier, vedette du club sénior de Saint-Georges, en Beauce, depuis 20 ans. Gros coup de cœur.

En anglais, chez Simon and Schuster

Derrière le coach, d’André Duchesne

J’ai dévoré ce livre de mon collègue André Duchesne, qui retrace l’histoire de tous les entraîneurs-chefs du Canadien de Montréal. Pas la grande Histoire, avec une majuscule. Plutôt la petite histoire de chacun. Saviez-vous que Dick Irvin dressait des pigeons de course ? Que Claude Ruel a tenté sa chance comme baseballeur au camp des Indians de Cleveland ? Que Jules Dugal a témoigné devant la Cour suprême du Canada pour obtenir la garde d’un enfant ? Un regard original sur quelques légendes du Tricolore.

En français, aux Éditions La Presse

Pierre Gervais : en prolongation, de Mathias Brunet

Pourquoi changer une formule gagnante ? Après avoir vendu plus de 85 000 exemplaires de Pierre Gervais : au cœur du vestiaire, l’ancien gérant de l’équipement du Canadien et mon collègue Mathias Brunet refont équipe pour un deuxième recueil d’anecdotes. Cette fois, pas de grande controverse. Juste du plaisir à découvrir ce qui se passe en coulisses, à mieux connaître Cole Caufield, Shea Weber et Marc Bergevin, ou encore, à percer le mystère des cuillères qui disparaissent dans le vestiaire.

En français, chez Ovation Médias

50 jours dans la vie de Mike Bossy, de Mikaël Lalancette

Aucun hockeyeur n’a réussi plus de buts par match dans la LNH que Michael Bossy. Pourtant, l’ancien attaquant des Islanders de New York est resté dans l’ombre des autres grands francs-tireurs québécois de l’histoire. « Sa prestigieuse carrière ne s’est pas déroulée sous nos yeux, ici, au Québec, contrairement à celle de plusieurs autres légendes », souligne Mikaël Lalancette (Le Soleil). Ce livre retrace les moments les plus importants de la carrière et de la vie du gentleman compteur, avec le même souci du détail qui caractérisait une autre biographie écrite par Lalancette, sur Georges Vézina.

En français, aux Éditions de l’Homme

The Grandest Stage : A History of the World Series, de Tyler Kepner

Mon livre préféré de la dernière année. Une histoire de la Série mondiale, à travers les témoignages d’une centaine de joueurs et d’entraîneurs qui y ont participé. Tyler Kepner, le meilleur chroniqueur de baseball aux États-Unis, nous téléporte avec brio dans les gradins, dans les vestiaires et sur les bancs des joueurs des plus belles classiques d’automne. Il soutire aussi des confidences captivantes de vedettes qui ont brillé – ou échoué – sur la plus grande scène du baseball. Ça se lit comme un roman.

En anglais, chez Doubleday

Frenchie : l’histoire de Claude Raymond, de Marc Robitaille

Réunissez Claude Raymond et Marc Robitaille (Un été sans point ni coup sûr). Faites-les parler de baseball pendant des dizaines d’heures. Résumez leurs conversations dans un livre. Forcément, le résultat sera passionnant. Frenchie, c’est la grande biographie que Claude Raymond méritait. Un récit riche, dans lequel le baseballeur québécois croise (entre autres) Maurice Richard, Jean Béliveau, Roberto Clemente, Willie Mays, le chanteur Kenny Rogers, ainsi que des astronautes.

En français, chez Hurtubise

The Book of Joe, de Tom Verducci et Joe Maddon

Joe Maddon est un personnage flamboyant. Sûrement l’entraîneur le plus excentrique du XXIe siècle. Un exemple ? Un jour, il a amené un flamant rose au Wrigley Field, pour démontrer à ses joueurs l’importance de l’équilibre. Ses méthodes avaient déjà fait l’objet de quelques pages dans l’excellent The Cubs Way, de Tom Verducci. Cette fois, Verducci consacre un livre entier à l’ancien gérant des Rays, des Cubs et des Angels, ce qui lui permet d’aborder en profondeur des sujets d’actualité, comme la « guerre culturelle » entre les gérants et les statisticiens. Instructif et divertissant.

En anglais, chez Twelve

Expected Goals, de Rory Smith

Depuis 10 ans, l’usage des statistiques avancées s’est répandu partout au soccer. Un phénomène que Rory Smith (New York Times) qualifie de « révolution de velours ». Je vous rassure ; ce livre n’est pas un précis d’algèbre linéaire. Ici, aucun tableau. Aucune formule mathématique. Simplement des histoires humaines, celles de passionnés comme Chris Anderson qui ont lâché un emploi de professeur d’université dans l’espoir de révolutionner le sport. Si un de vos proches passe ses soirées sur Football Manager à tenter de qualifier un club de sixième division de Gibraltar pour la Ligue des champions, offrez-lui ce livre.

En anglais, chez Mudlark

De l’Impact au CF Montréal : 30 ans d’histoire en 30 moments marquants, de Vincent Destouches

L’analyste des matchs du CF Montréal, Vincent Destouches, raconte 30 moments marquants de l’histoire du club, à travers les témoignages d’une quarantaine d’anciens de l’organisation, comme Mauro Biello, Nacho Piatti et David Testo, premier joueur ouvertement homosexuel en Amérique du Nord. Destouches explore autant les années en MLS que celles passées dans les circuits secondaires. Ce livre vient combler un vide dans notre littérature sportive, et s’impose désormais comme l’ouvrage de référence sur l’histoire de l’équipe.

En français, aux Éditions de l’Homme

Bon match !, de François Couture, Dany Dubé et Martin McGuire

« Il y a deux façons de mener la grosse barque qu’est la radiodiffusion d’un match : dans la joie ou dans la peur », écrit François Couture. Dany Dubé et Martin McGuire ont choisi la joie. Ça s’entend à la radio, et pour les avoir côtoyés sur la couverture du Canadien, on le remarque aussi sur le terrain. Le livre retrace les parcours des deux complices, révèle leurs méthodes de travail et inclut quelques-unes de leurs meilleures anecdotes.

En français, aux Éditions de l’Homme

Afrosurf

Un très beau livre sur la culture du surf en Afrique. Ici, on trouve de tout : des portraits de surfeurs, des entrevues, des essais, des listes de chansons, et même des recettes de cuisine. Les photos sont magnifiques. Le graphisme, spectaculaire. Un objet de collection qu’on laisse traîner sur la table du salon, et dans lequel on se réfugiera, cet hiver, avant d’aller déblayer l’entrée un jour de tempête.

En anglais, chez Mami Wata