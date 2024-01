Shota Imanaga a affiché un dossier de 7-4 et une moyenne de points mérités de 2,80 en 22 départs, la saison dernière avec les BayStars de Yokohama, au Japon.

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Les Cubs de Chicago ont amélioré leur rotation, jeudi, en consentant un contrat de quatre saisons et 53 millions US (71 millions $) au lanceur gaucher japonais Shota Imanaga.

Jay Cohen Associated Press

Ce pacte, qui est assorti d’une année d’option laissée à la discrétion du club, pourrait donc être de cinq ans et 80 millions au total.

Les Cubs pourront exercer l’année d’option pour 2028 à l’issue des campagnes 2025 ou 2026. Si l’équipe choisit de ne pas l’exercer, alors Imanaga aura l’opportunité de rompre son entente et de devenir joueur autonome.

Les Cubs devront également verser une compensation de 9825 000 $ aux BayStars de Yokohama, dans la Ligue centrale du Japon. Ce montant pourrait être bonifié s’ils exercent l’option prévue au contrat d’Imanaga.

Âgé de 30 ans, Imanaga a remporté la finale de la Classique mondiale de baseball contre les États-Unis, l’année dernière. Il avait jusqu’à 17 h, jeudi, pour s’entendre avec un club du baseball majeur.

Imanaga a affiché un dossier de 7-4 et une moyenne de points mérités de 2,80 en 22 départs, la saison dernière avec les BayStars de Yokohama, au Japon. Il a retiré 174 frappeurs sur des prises et n’a concédé que 24 buts sur balles en 148 manches. En carrière, il revendique une fiche 64-50 et une moyenne de 3,18 en huit saisons avec le club.

Il était considéré comme le deuxième meilleur lanceur à évoluer au Japon sur le marché après Yoshinobu Yamamoto, qui a accepté un pacte de 12 ans et de 325 millions avec les Dodgers de Los Angeles.

Les Cubs ont été discrets depuis qu’ils ont embauché Craig Counsell à titre de gérant en novembre pour remplacer David Ross. L’équipe de l’Illinois a été dans la course aux éliminatoires jusqu’en septembre, montrant une fiche de 83-79 après deux saisons consécutives sous la barre de ,500.

Imanaga arrive après le départ de Marcus Stroman, qui est devenu joueur autonome. Les Cubs comptent également sur le gaucher Justin Steele ainsi que sur les droitiers Kyle Hendricks et Jameson Taillon.