Juan Soto signe un contrat d’un an et 31 millions

(New York) Juan Soto et les Yankees de New York ont convenu d’un contrat d’un an de 31 millions de dollars US, battant le record de Shohei Ohtani pour un joueur éligible à l’arbitrage, a déclaré à l’Associated Press une personne au courant du dossier.

Ronald Blum Associated Press

La personne a parlé sous couvert d’anonymat, car l’accord n’a pas encore été annoncé.

Le pacte a été conclu le jour où les joueurs et les équipes devaient échanger les montants proposés du salaire, en vue de l’arbitrage.

Soto a empoché 23 millions US l’an dernier, à sa seule saison complète avec les Padres de San Diego. Il pourra devenir un joueur autonome après cette saison.

Soto a frappé pour ,275 l’an dernier, avec 35 circuits et 109 points produits.

Les Padres l’ont obtenu de Washington le 2 août 2022, après qu’il ait refusé une offre de 440 millions US sur 15 ans des Nationals.

Soto a été acquis par les Yankees le mois dernier.

Ohtani a joué la saison dernière dans le cadre d’un contrat d’un an de 30 millions US avec les Angels de Los Angeles, un accord conclu en octobre 2022.

Il est devenu joueur autonome et a signé un contrat record de 700 millions US sur 10 ans avec les Dodgers de Los Angeles, le mois dernier.

Une source a aussi confié que les Yankees ont conclu un accord de 37 millions US pour deux ans avec Marcus Stroman.

Le droitier qui a grandi à Long Island a joué avec les Mets de New York de 2019 à 2021.

Âgé de 32 ans, Stroman a validé l’option de sortie concernant la dernière année d’un contrat avec les Cubs de Chicago.