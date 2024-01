Les Cubs font l’acquisition de Michael Busch et Yency Almonte

(Chicago) Les Cubs de Chicago ont acquis le joueur de troisième but Michael Busch et le releveur Yency Almonte des Dodgers de Los Angeles en retour de deux espoirs des ligues mineures, jeudi.

Associated Press

Les Dodgers ont reçu le lanceur Jackson Ferris et le voltigeur de centre Zyhir Hope.

Âgé de 26 ans, Busch a été élu joueur de l’année de la Pacific Coast League au niveau AAA, la saison dernière. Il pourrait être le joueur de troisième coussin des Cubs lors de la première journée de la saison 2024.

Busch a maintenu une moyenne au bâton de ,323 avec 27 circuits et 90 points produits avec Oklahoma City. Il a fait ses débuts dans les Majeures à la fin avril, frappant 12 coups sûrs en 72 présences au marbre, obtenant aussi deux circuits et sept points produits en 27 matchs.

Almonte, 29 ans, a présenté une fiche de 3-2 et une moyenne de points mérités de 5,06 en 49 apparitions en relève avec les Dodgers, la saison dernière. En carrière, le droitier a montré un dossier de 7-6 et une moyenne de points mérités de 4,51 en 196 sorties avec les Rockies du Colorado (2018-21) et les Dodgers (2022-23).

Ferris, qui fêtera son 20e anniversaire de naissance lundi, a été un choix de deuxième ronde des Cubs lors du repêchage de 2022. Hope, qui aura 19 ans le 19 janvier, a été sélectionné en 11e ronde par les Cubs en 2023.

Les Cubs ont désigné pour affectation le receveur Brian Serven.