La carte erronée de Jordan Spieth

Jordan Spieth a été disqualifié il y a quelques semaines pour avoir remis une carte erronée, un pointage de 3 au lieu d’un 4 (moins un) sur un trou. Aurait-il eu la même sanction s’il avait inscrit par erreur un 5 au lieu d’un 4 (plus un) ?

Benoit Robineau

Réponse de Simon Drouin

Excellente question, M. Robineau : je me suis posé exactement la même lors de ma dernière ronde de golf au club de Chambly lors d’une sortie en quatrième secondaire. Contrairement au malheureux Jordan Spieth au Genesis Invitational, je n’ai pas inscrit un oiselet alors que j’avais conclu le trou avec une normale. Non, j’ai noté un 9 sur une normale 3 alors que j’avais réussi à faire pénétrer la petite balle blanche dans la coupe en 8 coups. Je me suis rendu compte de ma méprise en comparant ma carte de pointage à celles de mes compagnons. Ils ont accepté de ne pas me disqualifier, mais refusé que je biffe mon score sur ledit trou pour le ramener à 8. Et vous savez quoi ? Ils avaient parfaitement raison. Selon le règlement 3.3b(2)/3 du Guide officiel des règles de Golf Canada (qui est le même que celui de l’Association américaine), le joueur qui remet un pointage plus élevé que son score réel pour un trou n’est pas disqualifié, mais le score plus élevé est maintenu. C’est noté, mais ma carrière de golfeur s’est arrêtée après que j’ai labouré le terrain de Chambly.

Où est Justin St-Pierre ?

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’arbitre Justin St-Pierre en mars 2017 lors d’un match entre le Canadien et les Hurricanes de la Caroline.

Bonjour, il me semble qu’on ne voit plus Justin St-Pierre, arbitre de la LNH, dans les parties télévisées ; est-il encore en fonction ?

Guy Bertrand

Réponse de Katherine Harvey-Pinard

Justin St-Pierre fait encore partie des arbitres actifs de la Ligue nationale, mais il a été opéré à un genou en début de saison, ce qui l’a gardé hors de la patinoire. C’est ce qu’il a expliqué au micro du 95,7 KYK, une radio du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le 30 janvier. « Ce n’est pas facile, mais je vis avec, a-t-il dit. […] Peut-être que je vais annoncer ma retraite à un moment donné, je ne sais pas quand, mais ça s’en vient. […] La santé va bien, c’est juste que je pensais que le genou, ça irait un peu plus vite. Ça va moins vite que prévu. Il faut que je retourne au mois de février pour me refaire jouer dedans un petit peu. Je veux être à 100 %. » Le natif de Dolbeau, arrivé en 2005 dans le circuit Bettman, a exercé ses fonctions dans 1197 matchs de saison régulière jusqu’à maintenant et 8 de séries éliminatoires.

Une pénalité… par le juge de ligne ?

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le juge de ligne Shandor Alphonso

Un juge de ligne peut-il arrêter le jeu advenant une pénalité qui n’aurait pas été vue par un des deux arbitres en chef ? Inversement, un arbitre en chef peut-il annoncer un hors-jeu qui aurait été manqué par un juge de ligne ?

Jean Dufresne

Réponse de Guillaume Lefrançois

Bonjour, monsieur Dufresne. En vertu du règlement 32,4, un juge de ligne doit en effet arrêter le jeu s’il constate des pénalités ayant une incidence directe sur le jeu, comme trop de joueurs sur la patinoire ou un bâton lancé sur la patinoire. Quant aux autres types de pénalité, il peut les rapporter à un arbitre lors d’un arrêt de jeu. À l’inverse, un arbitre ne peut pas signaler de hors-jeu ou de dégagement refusé, sauf si le juge de ligne est dans l’incapacité de signaler un arrêt de jeu.

Le salaire en séries

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Les joueurs de l’Avalanche du Colorado, dont Nicolas Aubé-Kubel, se sont partagé une somme de 5 781 250 $ en bonis pour avoir remporté la Coupe Stanley en 2022.

Comment fonctionne la rémunération des joueurs de la LNH en séries ?

Ken McCaughey

Réponse de Guillaume Lefrançois

Bonjour, monsieur McCaughey. Les joueurs touchent des bonis, prévus à la convention collective. Cette saison, les 16 équipes qualifiées se sépareront 22 millions de dollars. La ventilation précise n’est pas connue, mais voici comment les sommes étaient divisées lors des séries 2022, quand la cagnotte totale était de 20 millions de dollars. Notez que les sommes vont à l’équipe et la répartition au sein du club n’est pas précisée.

Gagnants du Trophée des présidents : 781 250 $

Équipe éliminée au 1 er tour : 390 625 $

tour : 390 625 $ Équipe éliminée au 2 e tour : 781 250 $

tour : 781 250 $ Équipe éliminée au 3 e tour : 1 875 000 $

tour : 1 875 000 $ Finalistes de la Coupe Stanley : 3 437 500 $

Gagnants de la Coupe Stanley : 5 781 250 $

Les passes des gardiens

PHOTO PIERRE CÔTÉ, ARCHIVES LA PRESSE Le gardien des Oilers Grant Fuhr détient le record avec 14 passes.

Je remarque que les gardiens du Canadien ont cinq passes depuis le début de la saison. Quel est le record du nombre de points pour les gardiens dans la LNH et chez le CH ?

Denis Laplante

Réponse de Guillaume Lefrançois

Bonjour, monsieur Laplante. Chez le Canadien, Patrick Roy détient le record en une saison avec six passes, en 1988-1989, et ce, même s’il n’était pas réputé comme étant un maître avec la rondelle. À l’inverse, Carey Price, un des meilleurs pour manier la rondelle, n’a jamais obtenu plus que deux passes en une saison, ce qui en dit long sur le manque de punch offensif du Canadien pendant ses meilleures années. Dans la LNH, vous ne tomberez pas en bas de votre chaise en apprenant que Grant Fuhr, avec les Oilers de 1983-1984, détient le record avec 14 passes. C’est cinq (!) passes de plus que le deuxième total, réalisé par Curtis Joseph avec les Blues de 1991-1992.