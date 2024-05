L’animateur de la station BPM Sports, Martin Lemay, s’est excusé publiquement pour avoir tenu des « propos inappropriés », mardi, lors de son émission quotidienne Le retour des sportifs.

La Presse

Martin Lemay n’était pas à son poste derrière le micro, mercredi à 15 h, lors du début de son émission. Ladite émission a plutôt commencé avec l’intervention d’un patron de la station, Alexandre Panneton. Celui-ci a présenté ses excuses à l’organisation du CF Montréal pour des propos tenus par son animateur mardi, mentionnant que des mesures avaient été prises à l’interne.

La Presse a pris la décision de ne pas rapporter avec exactitude les propos en question, qui pourraient être jugés diffamatoires envers la famille Saputo.

Dans l’heure qui a suivi, Martin Lemay a publié sur ses réseaux sociaux un long texte d’excuses, s’adressant aux auditeurs de BPM Sports, à ses collègues ainsi qu’à l’organisation et aux partisans du CF Montréal.

« Hier, dans l’émission du retour des sportifs, j’ai tenu des propos inappropriés sur les ondes de BPM Sports. Je tiens à m’en excuser le plus sincèrement du monde. Des gens ont été blessés et fâchés par mes propos, et avec raison. »

« Je comprends les torts que j’ai faits et je tiens à m’en excuser. Je ne tente pas de diminuer l’impact de mes paroles, au contraire. Je tiens à prendre 100 % des responsabilités de mes paroles. Les paroles que j’ai tenues n’ont pas leur place, un point c’est tout. Je ferai ce qui doit être fait pour que mes excuses soient entendues par quiconque aurait été offensé ou non par mes paroles déplacées. »

M. Lemay indique s’être excusé en personne à la direction du CF Montréal, envers laquelle il dit n’avoir « que du respect ».

« C’est une première faute dans ma carrière et je vous assure que ce sera la dernière », conclut l’animateur.