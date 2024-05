À 19 ans seulement, le Québécois Mathis Beaulieu a surpris la planète triathlon au grand complet en gagnant l’argent, dimanche, à la Coupe du monde de Huatulco, au Mexique.

La Presse

C’était une première médaille de cette importance, à sa première année au niveau senior, et qui plus est dans l’un des évènements les plus prestigieux du circuit.

Le triathlète canadien a parcouru les 750 mètres de natation, 22,2 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied en 58 min 15 s.

« Cette course a été tout simplement magique, a déclaré le jeune homme originaire de la ville de Québec dans un communiqué de Triathlon Canada. Je me sens tellement bien. Tous les sacrifices que j’ai faits ont porté leurs fruits aujourd’hui. »

Beaulieu était 35e à la fin de l’épreuve de natation de 750 mètres, 20 secondes derrière les premiers coureurs, une portion de l’épreuve pudiquement résumée comme étant « un combat ».

Il était encore 34e lors de la deuxième transition chaotique vers la course à pied, mais a réussi l’exploit de remonter le peloton. Au final, seul le Néerlandais Richard Murray (58 : 07) a fait mieux.

« C’était un sentiment irréel de franchir la ligne d’arrivée. Je ne savais pas si j’avais les jambes pour le faire. Je cours maintenant avec [les plus grands noms] et cela m’a donné la confiance que je peux me battre avec les meilleurs au monde. »

Beaulieu s’est fait remarquer sur la scène mondiale en 2022, alors qu’il a remporté cinq courses juniors de suite. Il a continué sur sa lancée en 2023 avec le bronze aux Championnats du monde de triathlon sprint et relais à Hambourg, en Allemagne.