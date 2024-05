(Toronto) Pour Penny Oleksiak, la course de dimanche a été un bon entraînement pour une autre épreuve à laquelle elle espère bien participer aux Jeux olympiques de Paris, cet été.

La Presse Canadienne

Oleksiak a remporté l’épreuve féminine du 50 mètres style libre lors des essais olympiques canadiens de natation. Elle a touché l’arrivée avec un chrono de 25,06 secondes, terminant au-dessus du standard de qualification olympique établi à 24,70 secondes. Il s’agissait cependant d’un sommet personnel pour la Torontoise.

Vendredi, la septuple médaillée olympique a triomphé au 100 mètres style libre, ratant de peu le seuil de qualification olympique, mais passant sous le temps de considération.

Chaque pays peut envoyer jusqu’à deux athlètes par épreuve de natation individuelle à Paris. La date limite pour se qualifier est le 23 juin.

« L’objectif était simplement de voir à quel point je pouvais bien faire sur 50 mètres, je ne suis pas une nageuse de 50 mètres. C’est une sorte d’entraînement pour la première partie du 100 mètres, a déclaré Oleksiak.

Oleksiak pourra participer au relais 4 x 100 mètres style libre à Paris, mais elle n’est pas assurée de participer à la course individuelle.

« Si c’est le cas, génial, j’adorerais faire partie de cette course et voir ce que je pourrais faire, a lancé Oleksiak. Mais si ce n’est pas le cas, alors je serai simplement plus forte pour les relais et nous pouvons y remporter des médailles. Je suis excitée par ça aussi. »

Les athlètes qui signent des performances sous le temps de considération seront invités si le quota de 852 athlètes n’est pas atteint après le décompte de ceux et celles ayant atteint le temps de qualification.

Summer McIntosh s’est pour sa part qualifiée pour une cinquième épreuve individuelle pour les Jeux de Paris en remportant le 200 mètres quatre nages féminin.

La nageuse de 17 ans a terminé avec un temps de 2 : 07,06 pour mener un quatuor de nageurs qui ont arrêté le chronomètre sous le temps de qualification olympique. Sydney Pickrem s’est classée deuxième en 2 : 07,68.

« Je suis plutôt contente, a déclaré McIntosh à propos de sa performance. J’avais assurément un peu de rouille au niveau technique, mais ça signifie simplement qu’il y a plus de place à l’amélioration. »

Au 100 mètres papillon masculin, Josh Liendo a établi un record canadien lors de la ronde préliminaire, avant de l’abaisser à nouveau en finale, à 50,06.

Le Québécois Ilya Kharun (5109) et Finlay Knox (5142) ont également parcouru la distance sous le temps de qualification de 5167.