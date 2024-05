(Imola) Le Néerlandais Max Verstappen a résisté à la tentative de remontée du Britannique Lando Norris et a remporté le Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne, dimanche.

La Presse Canadienne

Verstappen a donc ajouté une 59e victoire à son palmarès.

Le pilote Red Bull a commencé la course en position de tête et a vite creusé l’écart devant son rival chez McLaren.

Norris a commencé à réduire l’écart avec une dizaine de tours à faire. Il n’a toutefois jamais été en mesure d’attaquer Verstappen, qui a franchi l’arrivée avec une avance de moins d’une seconde sur Norris.

« Je manquais d’adhérence durant les 10 ou 15 derniers tours. Je glissais beaucoup. J’ai vu Lando s’approcher, a raconté Verstappen. C’est très difficile quand vos pneus ne fonctionnent plus et que vous devez pousser. Je n’avais pas vraiment droit à l’erreur. Heureusement, je n’en ai pas commis et je suis très content d’avoir gagné. »

Il s’agit pour Verstappen d’une cinquième victoire en sept Grands Prix cette saison. Norris l’avait battu, il y a deux semaines à Miami.

Ça fait mal quand on peut se dire qu’avec un ou deux tours de plus, je l’aurais battu, a raconté Norris. Ç’aurait été spécial, mais ça ne s’est pas produit aujourd’hui. Lando Norris

Charles Leclerc a pris le troisième rang, offrant un premier podium à Ferrari à Imola depuis 2006.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE De gauche à droite : Lando Norris, Max Verstappen et Charles Leclerc

Oscar Piastri, de McLaren, a profité d’une meilleure stratégie pour devancer Carlos Sainz fils, qui s’est contenté du cinquième rang à bord de l’autre Ferrari.

Les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et George Russell ont suivi respectivement en sixième et septième place.

Le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, a terminé en huitième position après s’être élancé de la 11e place.

Le Québécois Lance Stroll, d’Aston Martin, a aussi réussi une belle remontée en retardant son arrêt aux puits. Treizième sur la grille de départ, Stroll a finalement terminé en neuvième position.

« C’était une meilleure journée, nous étions plus compétitifs qu’hier [samedi], nous avons pu engranger de points, a dit Stroll sur les réseaux sociaux de son équipe. On doit continuer à pousser, et à trouver encore plus de vitesse pour la voiture. »

Yuki Tsunoda, de RB, a obtenu le dernier point disponible en prenant le 10e rang.

Verstappen, triple champion du monde en titre, possède une avance de 48 points sur Leclerc au sommet du classement des pilotes.

Les pilotes participeront au Grand Prix de Monaco la semaine prochaine. Le cirque de la F1 se transportera ensuite à Montréal pour le Grand Prix du Canada, le 9 juin.

Avec l’Associated Press

