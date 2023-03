Vous avez des enjeux ? Des frustrations enterrées ou des fantasmes inavoués ? Parlez-en, qu’ils disent ! Certes, mais comment ?

C’est pour répondre à cette question toute bête, quoique ô combien sensible, que se posent un jour ou l’autre tous les couples du monde que Vanessa et Xander Marin viennent de publier Sex Talks, un guide pratico-pratique pour apprendre l’art de discuter de ces sujets délicats, possiblement gênants, assurément excitants.

Leur public cible : les couples amoureux, qui ont passé le cap de la passion et qui souhaitent retrouver un peu de piment dans leur vie, une connexion au lit. Tous ces couples qui s’aiment, mais qui ne comprennent pas pourquoi la flamme n’est plus là. La fameuse flamme qui brûlait si fort les premiers mois.

Vous vous souvenez ? Comment l’oublier ! Objectif ? La rallumer !

S’il est ici abondamment question de sexualité, de désirs et autres plaisirs, l’intérêt du propos va bien au-delà de la chambre à coucher. Lisez le sous-titre : The Conversations That Will Transform Your Love Life, les conversations qui transformeront votre vie amoureuse, avancent-ils. Rien de moins.

Parce que c’est évident : quand on a les outils, la confiance, la délicatesse et l’aisance de parler de sexualité, « on peut ensuite parler de tout », indiquent les auteurs au bout du fil, en entrevue de la Californie.

Et ils ont trouvé ici un sacré filon. Parce que si l’on sait effectivement que la clé, en matière de relations sexuelles, mais aussi amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, bref, humaines, c’est la communication, aucun ouvrage, jusqu’à présent, ne propose franchement de mode d’emploi.

Comment fait-on pour dire au conjoint que sa technique n’est pas au point ? Qu’on n’a pas envie, mais juste un peu ? Comment jaser fréquence, désir, fantasmes, sans heurter les principaux intéressés ? Ose-t-on soi-même se poser toutes ces questions ?

On n’a trouvé aucun autre livre qui explique comment parler de sexualité avec son conjoint ! Et c’est fascinant, parce que c’est le truc universel qu’on fait tous dans notre couple, mais pas un livre n’explique comment faire ! Vanessa Marin, coauteure de Sex Talks

Avant d’y venir, un mot sur cet audacieux duo d’auteurs, ensemble depuis 15 ans : Vanessa Marin, 39 ans, est thérapeute sexuelle, et Xander Marin, 37 ans, son conjoint, se présente comme un type ordinaire (« regular dude »). Tous deux se renvoient la balle en entrevue comme dans le livre, offrant une perspective unique, tant théorique que pratique, sur la question. Avec toutes les confidences sur leur dynamique de couple (oui, jusque sous la couette) que cela implique.

Et ça marche, à voir l’engouement qu’ils suscitent, tant dans les médias traditionnels (New York Times, CNN, etc.) que sur les réseaux virtuels (Instagram, TikTok). « Je pense que les gens ont désespérément besoin d’avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur la sexualité, disent-ils. Et le fait de nous voir vulnérables avec nos propres enjeux les accroche vraiment. »

À preuve, on apprend ici qu’ils ont fait de la thérapie, qu’eux aussi ont par moments une sexualité plus beige, et que Vanessa a même feint l’orgasme des années. Eh oui, tout cela est possible, même « parfaitement normal », martèlent-ils.

Mieux. Depuis qu’ils se parlent, qu’ils partagent et échangent, tout a changé.

PHOTO EVERGLOW PHOTO Xander et Vanessa Marin

Je n’ai jamais eu de relation où je parlais aussi ouvertement, honnêtement et fréquemment qu’avec Xander. Je n’ai jamais non plus eu de relation où le sexe était si profondément intime et follement satisfaisant que maintenant. Je ne crois pas que ces deux choses soient des coïncidences. Vanessa Marin, citation tirée de l’introduction de Sex Talks (traduction libre)

D’où l’ouvrage, donc, qui propose un véritable cours théorique de communication sexuelle, questionnaires, statistiques, sujets à aborder et résumés inclus. Vous y trouverez : outre les fameuses cinq conversations sexuelles à avoir (de la plus pudique à la plus coquine : qu’est-ce qu’on essaie de neuf, chéri ?), huit règles d’or en matière de communication, onze types de personnalités sexuelles et six styles d’initiations.

Vrai, les auteurs ratissent ici très large. C’est là tout l’intérêt : impossible de ne pas se reconnaître dans la foule de profils mis de l’avant. Et oui, c’est drôlement éclairant.

Confrontant par moments, même. « C’est quoi, du bon sexe ? demande Vanessa Martin. Tout le monde veut du bon sexe, mais la plupart des gens ne s’arrêtent jamais pour le définir : c’est quoi, exactement, pour nous, ce bon sexe ? […] J’espère que les lecteurs vont comprendre que ces conversations sont la clé pour vivre l’intimité dont ils ont toujours rêvé. »

Cinq choses à retenir 1 - Le lien entre plaisir et désir « Cela semble évident, souligne Vanessa Marin, mais on l’oublie souvent. Si vous n’avez pas de plaisir au lit, il y a de bonnes chances que vous en aurez moins envie (you won’t crave it) ! » 2 - De l’importance de l’intimité émotionnelle « Les gens seront surpris qu’on parle tant d’intimité émotionnelle dans un livre sur la sexualité, et pourtant, c’est la clé. » 3 - À chacun son style Vous êtes plutôt joueur ou tendre ? Vous voulez qu’on prenne soin de vous ou qu’on vous malmène un peu ? « C’est tellement important à cerner ! Personne n’est pareil ! » 4 - Intimité ou sexualité « Certains ont besoin de sexe pour se sentir connectés, d’autres de se sentir connectés avant d’avoir du sexe », ajoute Xander Marin. Et bien souvent, au sein d’un couple, ces préférences ne sont pas accordées. Encore faut-il le savoir pour le comprendre. 5- Et vous, de quel type sexuel êtes-vous ? Les auteurs distinguent 11 types : donneurs, passionnés, explorateurs, romantiques, etc. « Mais il faut savoir quel type vous êtes pour comprendre ce que vous recherchez ! », reprend Vanessa Marin. Vous voulez explorer ? Décompresser ? Connecter ? Aimer ? C’est fondamentalement différent. Pensez-y un instant.