Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Un peu de couleur

Lottie London, une marque britannique végane, sans cruauté animale et à petit prix, se positionne comme la marque chouchoute de la génération Z. Elle propose une panoplie de produits dont des palettes d’ombres à paupières, des huiles à lèvres et des crayons pour les yeux. Notre coup de cœur est le rouge à lèvres et fard à joues deux en un. Très pratique, le « Cheeky Kiss » est offert en différentes couleurs. Très hydratant, ce fard en bâton pour lèvres et joues contient de la vitamine E et de l’acide hyaluronique. On l’applique sur les joues pour avoir une meilleure mine et sur les lèvres, pour avoir un peu de couleur. Les produits Lottie London sont en vente en exclusivité chez Walmart, en magasins et en ligne.

Le Cheeky Kiss, de Lottie London, 9,98 $, en vente en ligne et dans les magasins Walmart

Olivia Lévy, La Presse

Mets de l’huile

PHOTO FOURNIE PAR ATTITUDE Nouvelle gamme d’Attitude

Pour sa toute nouvelle gamme de produits corporels et capillaires, Attitude propose une sélection de gels et shampoings enrichis d’extraits naturels de feuilles (cresson de fontaine, capucine) et enrobés d’huiles essentielles plutôt séduisantes (petit-grain et jasmin, ylang-ylang et bergamote, patchouli et poivre noir, menthe poivrée et orange douce). Les sensations sont douces sur la peau et les fragrances laissent une odeur agréable et subtile sur le corps et les cheveux. Outre les belles bouteilles minimalistes en aluminium rechargeables, on aime également le bec verseur qui distille des doses réduites, atténuant la tendance à surconsommer. Les sceaux EWG et de certification végane et sans cruauté animale complètent une composition à près de 98 % naturelle et on ne peut que saluer ces efforts pour proposer des produits plus sains tout en restant efficaces. La gamme, baptisée Super Leaves, se décline en savons liquides, revitalisants et shampoings volumisant, hydratant, nourrissant ou clarifiant.

Prix pour toute la gamme : 22 $ (473 ml), 44 $ (recharge de 2 litres), sauf savon à mains (18 $ et 36 $, respectivement)

Sylvain Sarrazin, La Presse

Pour les peaux qui ont besoin de soins particuliers

PHOTO FOURNIE PAR AVEENO Nouvelle gamme d’Aveeno Teint+Texture

Spécialement destinée à contrer les affections de la peau comme la kératose pilaire et l’hyperpigmentation, la nouvelle gamme d’Aveeno Teint+Texture est composée d’une lotion régénératrice et d’une crème de nuit à appliquer quotidiennement. On a beaucoup aimé leur effet combiné, hydratant et lissant, et surtout leur texture fraîche et laiteuse qui a fait un bien fou aux zones les plus sèches du corps, comme les coudes et les genoux. La lotion possède même un agent doux exfoliant qui a agi efficacement sur les irrégularités typiques des peaux sèches, sans toutefois fragiliser l’épiderme davantage. C’est en somme un duo de soins intéressant, simple et sans chichis, qui s’est rapidement intégré à notre routine quotidienne.

Prix : 24,99 chacune, en ligne ou en pharmacie

Laila Maalouf, La Presse

Écran solaire hydratant

IMAGE FOURNIE PAR BELIF Le deux en un de la marque belif

Une crème hydratante qui fait aussi office d’écran solaire ? Qui dit mieux ? C’est ce que propose la formule deux en un de belif, une marque coréenne qui fait un tabac sur les réseaux sociaux, bien connue pour ses produits à base de plantes (calendula, sauge, romarin) riches en antioxydants, sans phtalates, sulfates ni parfums synthétiques ou ingrédients d’origine animale. Bref, purs et naturels comme on aime. Si c’est son hydratant Aqua Bomb qui a fait sa virale renommée, ce nouveau dérivé à large spectre appuie et confirme sa bonne réputation : léger, il hydrate en profondeur (merci chèvrefeuille), sans laisser d’effet de gras ni surtout la moindre trace blanche. On adopte, même si les rayons se font discrets ces temps-ci, ils finiront bien par arriver promis ! Idéal été comme hiver. À utiliser avec ou sans votre hydratant préféré.

50 $ pour 50 ml, en vente chez Sephora

Silvia Galipeau, La Presse