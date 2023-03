C’est la relâche et vos enfants ont la bougeotte ? Toute la semaine, La Presse vous présente des exercices et des jeux simples pour divertir vos petits, à l’intérieur comme à l’extérieur. Aujourd’hui, on se déplace en galopant.

Le mouvement

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Galoper, c’est moins rapide que courir, mais c’est beaucoup plus amusant. Pour faire le mouvement, on commence en mettant un pied devant l’autre.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le pied arrière chasse l’autre pied et le propulse un peu plus loin vers l’avant.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Tout au long du mouvement, c'est toujours le pied du même côté qui se trouve à l'avant. Pour aider à se déplacer, on balance les bras.





Le jeu

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Un foulard, c’est tout ce qu’il faut pour devenir chevalier ou chevalière.

Chevaliers, chevalières, à vos montures. Pour ce jeu, on doit former des duos. L’un des participants est le chevalier. L’autre, le cheval. Ce dernier place un foulard autour de sa taille et donne les extrémités à son partenaire. La paire se déplace ensuite en galopant sur une distance donnée. Après quelques allers-retours, on inverse les rôles.

Pourquoi développer cette habileté ?

Dans la vie, peu de déplacements se font en galopant. Toutefois, pratiquer ce moyen de locomotion permet au corps de développer de la force et de l’équilibre. Un tel mouvement aide aussi à améliorer sa coordination.

Les activités présentées dans cette rubrique ont été conçues par l’organisme Champions pour la vie, qui a pour mission d’aider les enfants d’âge préscolaire et primaire à développer leur littératie physique. Merci aux élèves de l’école des Marguerite, à Montréal, qui nous ont démontré les différents mouvements.