PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Se tenir sur une jambe sans tomber ? Avouons que ce n’est pas toujours facile. Diverses postures peuvent aider à développer son équilibre. L’« avion » en est un exemple. En regardant vers l’avant, on tend l’une des jambes vers l’arrière, on étend les bras sur le côté et on maintient la pose quelques secondes.