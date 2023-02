Six jeux de société à essayer – certains plus costauds – pour une relâche ludique.

Ark Nova

D’emblée, un aveu : depuis que ce jeu a fait son apparition dans la maison, la gestion des priorités domestiques est devenue un problème. Au diable la vaisselle, voire le souper ! On passerait nos soirées attablés devant l’immense plateau à se creuser les méninges. Dans ce jeu costaud (les premières parties peuvent s’étirer sur trois heures), les joueurs doivent gérer un zoo et tenter de le rendre le plus attrayant possible pour les visiteurs, tout en veillant au bien-être des pensionnaires. La mécanique de jeu n’est pas archi compliquée, mais la quantité de décisions à prendre (et surtout l’ordre dans lequel vous les prenez) a un grand effet sur le résultat. Un titre parfait pour les joueurs aguerris qui veulent profiter du congé pour se lancer dans une nouvelle aventure. Attention toutefois : une certaine dépendance est à prévoir.

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 14 ans et plus

Durée : de 90 à 150 minutes

Prix : 110 $

Top Ten – Édition québécoise

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les groupes bien dégourdis auront bien du plaisir avec le jeu Top Ten – Édition québécoise.

Coup de cœur de la période des Fêtes dans le clan testeur, si bien qu’il sera de nouveau dans nos bagages pendant la relâche. Chaque joueur se voit remettre au hasard une carte sur laquelle figure un numéro de 1 à 10 ; selon l’affirmation énoncée chaque tour par le Cap’ten’, il s’agira pour chaque joueur d’inventer une réponse, de la meilleure (1) à la pire (10). On peut la dire, la mimer, la crier, on peut gesticuler, courir ou marcher sur les mains si c’est pertinent ! Comme il s’agit d’un jeu collaboratif, il faut bien réfléchir à nos réponses de façon à bien guider le Cap’ten, dont l’objectif est de placer les réponses dans le bon ordre. Chaque mauvaise réponse voit nos licornes se transformer en petits cacas. C’est bien sûr la cata si on a trop de cacas. Si vous avez la chance de jouer avec un groupe bien dégourdi, c’est un succès garanti !

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : de 4 à 9

Âge : 14 ans et plus

Durée : de 30 à 45 minutes

Prix : 35 $

Catan – À l’aube de l’humanité

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Catan – À l’aube de l’humanité s’inscrit parfaitement dans la lignée de son illustre prédécesseur.

Pour plusieurs personnes (dont l’auteure de ces lignes), la découverte des jeux de société modernes s’est faite grâce au célébrissime Colons de Catan. Depuis sa sortie en 1995, plusieurs extensions et dérivés ont vu le jour. L’un de ses jeux dérivés (sorti il y a plus de 20 ans) était campé dans la préhistoire et n’avait jamais été édité en français. Le voici, dans une version rafraîchie, qui plus est. Pour l’emporter, les joueurs doivent amasser des ressources pour établir leur campement sur les cinq continents, mais aussi chasser d’énormes bêtes et améliorer leurs habiletés. Ce jeu est un peu plus complexe que son illustre prédécesseur, sans pour autant trop s’en éloigner. Les lancers de dés restent au cœur de la mécanique, mais les façons de remporter des points sont ici plus diversifiées. Les parties sont aussi un brin plus longues. Bref, une belle relecture d’un classique !

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : 3 ou 4

Âge : 12 ans et plus

Durée : 90 minutes

Prix : 97 $

Taxi

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Taxi est amusant pour toute la famille.

Taxi est un jeu québécois très populaire dont l’allure a récemment été complètement revue et qui est désormais entièrement fabriqué au Québec. Tellement simple qu’il peut être joué par des tout-petits, mais néanmoins amusant pour toute la famille. On joue ici le rôle d’un chauffeur de taxi qui doit aller conduire ses clients aux quatre coins de la ville, malgré les rues barrées, sens uniques et autres cônes orange (sans blague !) placés sur notre chemin par nos adversaires. Le nombre de destinations – magnifiquement illustrées – détermine la durée du jeu – on recommande d’en faire deux ou trois, nous nous sommes rendus à six ! « Des fois, c’est un jeu d’observation, car tu peux analyser comment ton adversaire réagit quand il pige ses cartes de destination, fait remarquer notre testeur préadolescent. Tu peux parfois savoir où il doit se rendre ! »

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 6

Âge : 5 ans et plus

Durée : 20 minutes

Prix : 45 $

Le cliché du siècle

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le cliché du siècle

Il y a des jeux de société qui nous réjouissent dès qu’on ouvre la boîte, ne serait-ce que par la quantité et la qualité du matériel. C’est le cas ici, puisque la boîte déborde de petits personnages cartonnés. Dans ce jeu de mémoire et de déduction, il faut placer ces personnages autour d’une table pour une séance photo. Le hic : chacun a ses exigences ! Être assis à côté de X ou Y, se tenir plus ou moins loin de la table, avoir le visage caché... Il faut donc se souvenir des demandes de tous (voire les présumer dans certains cas, puisque tous les indices ne sont pas révélés) pour réussir le cliché qui répond au plus grand nombre. Un jeu bien ficelé et très ingénieux dans sa mécanique. Un bémol toutefois : il faut utiliser un téléphone intelligent pour immortaliser les photos finales. C’est un peu agaçant... (si bien qu’on a décidé de tordre un peu les règles pour faire sans !)

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 10 ans et plus

Durée : 45 minutes

Prix : 65 $

Lucky Numbers

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Lucky Numbers est un excellent jeu intergénérationnel.

Lucky Numbers est une sorte de croisement original entre le bingo et le sudoku, avec un soupçon de stratégie en prime. Chaque joueur dispose de son propre petit champ de trèfle, un plateau sur lequel il dépose les pièces numérotées pigées au hasard dans un ordre croissant, tant dans les colonnes que dans les rangées. Quand c’est impossible de le faire, on peut échanger une pièce contre une déjà placée dans son champ. Attention toutefois ; cette dernière devient alors disponible aux autres joueurs, qui peuvent ainsi l’utiliser dans l’espoir de remplir leur carte – c’est le but du jeu. « Un excellent jeu intergénérationnel, notamment parce qu’il ressemble beaucoup aux jeux de cartes, nous dit notre maman testeuse. Souvent, les grands-parents aiment bien jouer aux cartes alors que les jeunes sont moins habitués, alors ce jeu permet à tout le monde de se réunir autour de la table. »

Pierre-Marc Durivage, La Presse