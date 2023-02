C’est la relâche et vos enfants ont la bougeotte ? Toute la semaine, La Presse vous présente des exercices et des jeux simples pour divertir vos petits, à l’intérieur comme à l’extérieur. Aujourd’hui, on pratique le saut à l’horizontale.

Le mouvement

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La position de départ pour sauter à l’horizontale ? On se penche légèrement vers l’avant, on recule les bras vers l’arrière et on plie les genoux.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Vient ensuite le moment de l’envol. On pousse avec ses jambes en balançant ses bras vers l’avant.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE On étend son corps dans les airs pour gagner en hauteur et parcourir une plus grande distance.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE On atterrit doucement en maintenant son équilibre. Attention, ce n’est pas toujours évident ! Un truc pour ne pas perdre pied ? On prend le temps de s’arrêter quelques secondes avant de faire un second saut ou un autre mouvement, 1 /4







Le jeu

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Pour pratiquer le saut à l’horizontale, voici une variante du jeu « Jean dit ».

Qui ne connaît pas le jeu « Jean dit » ? Pour pratiquer le saut à l’horizontale et faire comme le lapin, voici une variante toute simple. On place une corde à danser au sol pour former une ligne. D’un côté, c’est le terrier du lapin. De l’autre, la forêt. Lorsque l’on dit le mot « forêt », l’enfant doit sauter vers l’avant. « Terrier » ? Il saute vers l’arrière.

Pourquoi développer cette habileté ?

Qui dit sport, dit bien souvent saut. Volley-ball, athlétisme, gymnastique, basketball : les disciplines dans lesquelles le joueur doit s’élancer dans les airs sont nombreuses. Développer cette habileté permet non seulement à l’enfant d’être plus à l’aise lorsqu’il pratiquera ces activités, mais cela lui permet aussi d’acquérir de la force au niveau des jambes ainsi qu’un meilleur équilibre.

Les activités présentées dans cette rubrique ont été conçues par l’organisme Champions pour la vie, qui a pour mission d’aider les enfants d’âge préscolaire et primaire à développer leur littératie physique. Merci aux élèves de l’école des Marguerites, à Montréal, qui ont démontré les différents mouvements.