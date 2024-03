Il n’est même pas 19 h et le bar est presque rempli. La majorité des clients semblent avoir 30 ans ou moins, mais j’aperçois aussi quelques têtes blanches. Les gens sont excités, la danse en ligne va bientôt commencer.

« Ça fait 15 ans que j’ouvre des bars et je n’ai jamais vu un engouement comme ça », m’avait prévenu Anthoni Jodoin, fondateur du Spaghetti Western.

J’avoue être étonnée par l’ampleur et la mixité de la faune. Il y a quelques chapeaux de cowboy, mais également un chandail du Canadien et beaucoup de chemises donnant envie d’écouter Nirvana. Aussi bigarré soit-il, tout ce beau monde est rassemblé par le même amour du country sur la Plaza Saint-Hubert, à Montréal.

Évidemment, les Québécois adorent leur country. Pourtant, cette culture ne me semblait pas très représentée dans la métropole. J’ai senti que les choses changeaient quand j’ai remarqué de plus en plus d’adolescents avec des bottes de cowboy aux pieds...

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kathy Maguire (au centre) offre les cours de danse.

Anthoni Jodoin me le confirme : « Il y a un zeitgeist chez les jeunes, depuis un an ou deux ! » On peut penser au virage country de Beyoncé, mais également au rappeur Lil Nas X et sa collaboration avec Billy Ray Cyrus, ou encore à la nouvelle collection western imaginée par le producteur Pharrell Williams. Le festival de musique country Lasso Montréal, tenu depuis 2022, y compte aussi pour beaucoup, croit l’entrepreneur.

Katerine et Jessica, 28 ans, en sont comme moi à leur premier cours de danse en ligne. Elles se lancent parce que le country est leur genre de prédilection depuis qu’elles ont assisté au festival Lasso, justement. Sont-elles nerveuses ?

« Pas du tout. Toi ? »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le cours se poursuit.

Oh, absolument. J’ai demandé à une amie de venir en renfort. Amélie, comme moi préoccupée par son manque de coordination, a pensé me faire faux bond. On est volontaires, mais on craint de ne pas être à notre place...

« C’est super inclusif, tout le monde est accepté ! », m’avait pourtant affirmé Catherine Lefrançois.

J’avais appelé la musicologue et musicienne quelques jours plus tôt. Elle est autrice d’une maîtrise et d’une thèse portant sur l’histoire du country au Québec, mais c’est en tant que simple citoyenne, avait-elle précisé, qu’elle me soumettait une théorie quant à la popularité de la danse en ligne. « Mon impression, c’est que depuis la pandémie, les gens ont soif de participer à des manifestations culturelles où ils ne sont pas passifs. »

À Québec, l’organisme ès TRAD organise des soirées de danse traditionnelle et c’est tout le temps plein, alors qu’il y a des salles vides au théâtre et que des diffuseurs travaillent fort pour faire du développement de public. Catherine Lefrançois, musicologue et musicienne

Et quelle communauté rejoint-on quand c’est le country qu’on adopte ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Pas besoin de savoir danser pour passer un bon moment !

« Le discours conventionnel sur la musique country, c’est que c’est authentique, m’avait répondu Catherine Lefrançois. Je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Ozzy Osbourne est aussi authentique que Willy Lamothe ! On parle souvent d’une musique simple, aussi. Mais pour moi, c’est plutôt de la musique très sentimentale. Les artistes expriment beaucoup de vulnérabilité et d’émotions. Il y a quelque chose de profond qui touche la personne qui écoute. Puis il y a tout un réseau de festivals western où les gens se rassemblent pour l’ambiance festive. »

Émotions vives et fête, c’est noté.

« Pas besoin de savoir danser, juste besoin d’avoir du fun ! », me lance d’ailleurs Eve-Marie, entre deux gorgées de bière. La femme de 22 ans vient danser chaque semaine depuis l’ouverture du Spaghetti Western, en octobre dernier. « C’est parce que j’adore Kathy ! »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kathy Maguire

Kathy Maguire, c’est la prof qui porte un magnifique ensemble 100 % denim. Celle qui a grandi dans une ferme en Beauce enseigne la danse depuis quatre ans, tout en poursuivant une carrière d’artiste de cirque. Elle planche d’ailleurs sur un spectacle solo : Babydoll, un western féministe. Pour elle, la pratique de la danse en ligne et le respect des femmes vont de pair : « Tu peux danser et partager un vocabulaire commun sans contact. Les filles savent qu’elles sont en sécurité dans mes cours. »

Pas étonnant qu’à 19 h, le plancher de danse se remplisse donc à 90 % de femmes.

Kathy lance le cours en rappelant l’étiquette de la piste : « On a du plaisir et si on accroche quelqu’un, on lui fait un high-five. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le country propose toujours une ambiance festive.

Puis, elle nous enseigne une première chorégraphie en décortiquant ses 32 temps. Ou, du moins, elle tente de le faire. Amélie et moi sommes souvent à contresens de la foule. Je comprends assez peu le charleston, le rock step est mon maillon faible et ne me parlez même pas du shuffle… Mes voisines et moi, on se tape dans les mains parce qu’on se pile sur les pieds ou parce qu’on réussit un enchaînement. On est dans le même bateau.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Notre collaboratrice Rose-Aimé Automne T. Morin

Trente minutes plus tard, Kathy Maguire s’attaque à une seconde chorégraphie. Bingo ! J’enfile cette fois les pas avec aisance (et je les répéterai le lendemain, seule dans mon salon).

Une émotion inattendue se révèle : je suis frustrée parce que je n’ai pas assez d’espace pour donner toute l’amplitude voulue à mes mouvements ! Le bar est victime de son succès, ce qui est un sacré beau défaut.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le Spaghetti Western est situé Plaza Saint-Hubert.

« Je comprends vraiment pourquoi les gens aiment ça », glisse mon amie avec le toupet frisé d’humidité. (Il fait très chaud.) C’est clair pour moi aussi.

Une réflexion de la musicologue Catherine Lefrançois me revient en tête : « C’est populaire, le country ! Pourtant, depuis les débuts de la commercialisation de cette musique au Québec, quand on en parle, c’est toujours avec le ton de l’étonnement... Comme si on niait l’importance culturelle de ce genre musical. »

Coupable.

Mais je vous jure que j’ai changé.

Les cours de danse en ligne du bar Spaghetti Western ont lieu tous les jeudis et dimanches à 19 h et à 20 h, au coût de 5 $.