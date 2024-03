L’organisme ÉquiLibre, dédié à la promotion d’une image corporelle positive, a dévoilé lundi les cinq finalistes de la 14e édition de son Prix ÉquiLibre, invitant du même souffle les Québécois à voter pour leur initiative favorite.

Les finalistes de cette année sont les suivants : le compte Instagram @jessbrod_fit, animé par Jessica Brodeur, qui remet en question le modèle unique de beauté et encourage les gens à bouger pour le plaisir ; l’exposition Gros. se, réalisée par la photographe Marion Desjardins, qui a braqué son objectif sur la grossophobie ; le livre Grandir sans grossophobie, d’Edith Bernier, un outil pour favoriser une image corporelle saine chez les enfants ; la marque de vêtements inclusive Mimi & August, conçue par Camille Forcherio et João Crisostomo ; et la websérie Poignées d’amour, produite par Urbania et réalisée par Carmen Rachiteanu, qui met de l’avant des témoignages et des expériences de personnes grosses.

Les finalistes PHOTO LLAMARYON/MARION DESJARDINS L’exposition Gros. se, réalisée par la photographe Marion Desjardins

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @JESSBROD_FIT Le compte Instagram @jessbrod_fit, animé par Jessica Brodeur

PHOTO FOURNIE PAR ÉQUILIBRE La websérie Poignées d’amour, produite par Urbania et réalisée par Carmen Rachiteanu

PHOTO ANDRE PICHETTE, LA PRESSE Le livre Grandir sans grossophobie, d’Edith Bernie 1 /4







Le nom du gagnant sera dévoilé le 4 avril.

Votez pour une initiative