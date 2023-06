De père en films

Quand on a perdu son père plutôt jeune comme ça m’est arrivé, on devient sensible à toutes les représentations père-fille dans les fictions. J’ai remarqué qu’à la mort de Michel Côté, on a souligné ses nombreux rôles de père où il n’a que des fils comme dans C.R.A.Z.Y. ou De père en flic, en oubliant souvent Ma fille, mon ange, dans lequel il jouait aux côtés de Karine Vanasse. Mais j’avoue que ce n’était pas son meilleur.