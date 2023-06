Des nouvelles mode et beauté d’ici et d’ailleurs.

Nouvelle boutique et nouvelle gamme pour Attitude

La boutique phare de la marque québécoise Attitude a ouvert il y a quelques mois, rue Saint-Denis. Entre les murs de cet espace accueillant, des cosmétiques zéro plastique, véganes et conçus au Québec. Grande nouveauté sur les étalages : la gamme de maquillage Oceanly, qui respecte elle aussi toutes les règles éthiques de la marque.

Le lieu est pensé pour offrir une expérience agréable, sans tracas. L’espace de la première boutique d’Attitude, en plein cœur du Plateau-Mont-Royal, est ouvert et permet de découvrir l’offre de la marque dans un environnement paisible (on y trouve 220 vraies plantes – le lieu respire littéralement !). Comme pour le concept visuel de ses produits, Attitude a gardé son lieu de vente minimaliste et épuré, fort d’un design qui ramène à la nature.

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE La nature est au centre de la nouvelle boutique d’Attitude.

Cette nature, elle est au centre de la mission d’Attitude, puisque la marque ne propose que des produits portant le sceau EWG Verified (certification assurant qu’aucun élément chimique nocif ne se retrouve dans leurs formules), véganes, sans cruauté et formulés avec des ingrédients d’origine naturelle.

« Chaque fois qu’on se penche sur un nouveau produit qu’on voudrait développer, on cherche comment on peut être utiles dans l’industrie de la beauté », nous explique Jean-François Bernier, président-directeur général de l’entreprise.

« Développer un produit naturel, c’est facile, mais en développer un qui sera performant et que les gens vont aimer – en plus avec la complexité ajoutée par nos emballages en carton biodégradable, qui font qu’on ne peut pas utiliser d’eau –, c’est vraiment un défi. »

En faisant le tour de la boutique, on tombe sur les différentes collections, celles pour la protection solaire, les déodorants, les soins pour les cheveux, les produits ménagers, les soins pour le visage Oceanly, dont Ludivine Reding est l’égérie.

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Des produits de la gamme Oceanly

Depuis peu, on trouve aussi sur les étalages les nombreux produits qui composent la collection de maquillage Oceanly. Ainsi, pour la plupart des produits de beauté, Attitude tente d’offrir une option « zéro déchet et zéro trace ».

Nous avons testé

Pour une peau lumineuse et une couverture légère, le fond de teint Oceanly (six teintes) est un super outil. Comme tous les autres produits, il est offert dans son emballage en carton, muni d’un bouton-poussoir. Le produit ne donne pas l’impression de porter une lourde couche de maquillage, mais fait un bon travail pour estomper les petites marques et unifier le teint. Ceux et celles qui voudraient une couverture plus prononcée ne trouveront peut-être pas leur compte, mais pour un maquillage léger de tous les jours, c’est un produit gagnant.

PHOTO FOURNIE PAR ATTITUDE Ludivine Reding est l’égérie de la gamme Oceanly d’Attitude.

Et, au contraire, pour un effet « maquillage sans maquillage », l’huile teintée (six teintes) est un meilleur choix encore. Le cache-cernes et le bronzeur (trois teintes) font également un excellent travail, en plus d’être agréables sur la peau et bien teintés (ce que les produits naturels ne parviennent pas toujours à accomplir).

Pour tous les types de peau, le fard à joues donne une bonne mine sans être trop lourd sur le visage. Cinq différentes teintes sont offertes. Grâce à l’applicateur, on peut facilement doser la quantité qui convient mieux au look que l’on recherche. Idem pour l’illuminateur, l’un de nos favoris de la gamme, dont la formule, crémeuse, permet une application facile et ciblée. Les trois brillants à lèvres, comme des baumes teintés, sont la touche finale parfaite.

Les produits permettent de traiter et de nourrir la peau tout en la maquillant, puisque tous sont pensés avec des composants actifs pour le soin du visage. Mieux encore, le maquillage reste en place tout au long de la journée. On aime en faire plus pour la planète, plus pour notre peau, et ce, sans compromis.

Boutique Attitude : 4260, rue Saint-Denis à Montréal

Les merveilles du cosmos par Maria Karimi

PHOTO FOURNIE PAR MINDFUL PIGS Chemise Yang blanche, fabriquée avec du coton italien non utilisé (deadstock), 525 $

PHOTO FOURNIE PAR MINDFUL PIGS Chemise Yin noire, fabriquée avec du coton italien non utilisé (deadstock), 525 $

PHOTO FOURNIE PAR MINDFUL PIGS Chemise grillage orange, avec dessin de nuage peint à la main, en coton italien, 395 $

PHOTO FOURNIE PAR MINDFUL PIGS Veste Trucker en denim avec surpiqûres contrastantes, 850 $ 1 /4







Mindful Pigs est le plus récent projet de la designer montréalaise d’origine afghane Maria Karimi. Après avoir habillé plusieurs personnalités québécoises et lancé MAR, une marque de sur-mesure haut de gamme, puis de prêt-à-porter, elle a fondé l’an dernier cette marque de vêtements streetwear, alignée avec ses valeurs. Véganes et non genrées, les pièces de Mindful Pigs sont fabriquées à Montréal dans un souci de confort et de longévité. Bien qu’elles soient de styles différents, on retrouve dans les pièces de cette marque les détails ludiques qui rehaussent les créations de MAR. Pour cette deuxième collection baptisée Les merveilles du cosmos, celle qui se décrit comme une « douce activiste » explore, notamment au moyen d’imprimés originaux, l’interconnexion entre les beautés de l’univers, que ce soit celles de l’espace ou de la Terre, végétales ou humaines. Saluons que les tissus utilisés sont imprimés à Montréal, avec une encre à base d’eau. Mindful Pigs participe au festival MURAL qui se tient à Montréal jusqu’au 18 juin.

Valérie Simard, La Presse

Des produits BKIND gratuits par ici !

PHOTO FOURNIE PAR BKIND La marque montréalaise BKIND, installée sur le boulevard Saint-Laurent, offre ces jours-ci et jusqu’à épuisement des stocks gratuitement certains masques faits à base d’algues, qui se détaillent habituellement à 20 $ les 80 g

Ce n’est pas souvent qu’on voit passer des offres du genre, alors profitons-en ! En prévision de son déménagement vers le Mile End, la marque montréalaise BKIND, installée sur le boulevard Saint-Laurent, offre ces jours-ci et jusqu’à épuisement des stocks gratuitement certains masques faits à base d’algues, qui se détaillent habituellement à 20 $ les 80 g. Comme il s’agit de produits en vrac, apportez vos contenants, aucun achat n’est exigé, et vous pourrez découvrir un masque revitalisant (à base de chlorelle, aloès et ginkgo biloba) ou encore un masque régénérant (lavande, mélisse et açaï). À noter que plusieurs rabais intéressants sont également en vigueur, toujours en vue d’écouler les stocks. C’est le temps de trouver des vernis à petit prix, les amis !

Silvia Galipeau, La Presse

Testé et approuvé : vite fait, bien fait

PHOTO FOURNIE PAR LONTREAU Lontreau MVP

On connaît peu la gamme Lontreau, pourtant fondée ici, sur la côte Ouest, par l’athlète Angie Buonassisi. Et on ne sait pas si c’est son parcours sportif qui a fait que les produits sont efficaces, tant dans leur action que dans leur forme. Les crèmes sont vendues, notamment, dans de petits tubes de 10 g, très pratiques pour les déplacements. On a particulièrement aimé le coup d’éclat de vitamine C – désigné comme le Most Valuable Player par Lontreau à qui on pardonne (à moitié !) l’anglais intégral, connaissant les racines du groupe. Il s’agit d’un gel protecteur qui vient compléter la routine en nourrissant la peau, la protégeant et lui laissant un réel aspect lumineux, propre et sain.

Lontreau, Most Valuable Player, 70 $ pour 10 g. En vente en ligne seulement.

Stéphanie Bérubé, La Presse

Testé et approuvé : pour un rasage en douceur

PHOTO FOURNIE PAR BILLIE L’avantage avec les rasoirs Billie, c’est que les cinq lames sont entourées d’une large bande de savon à raser apaisant, à base d’aloès, qui fait immédiatement effet.

La marque américaine de rasoirs Billie avait bien fait jaser il y a quelques années avec ses publicités qui montraient des poils corporels, mais elle était jusqu’à maintenant introuvable au Québec. Ce n’est plus le cas. L’avantage avec ces rasoirs, c’est que les cinq lames sont entourées d’une large bande de savon à raser apaisant, à base d’aloès, qui fait immédiatement effet. Et si on utilise en plus le gel à raser à base de lait de lavande, l’effet de douceur est irrésistible – et délicieusement parfumé. Parmi les petits plus : des couleurs amusantes (lilas, rose, corail, vert menthe) et un manche au revêtement caoutchouté ergonomique qui ne glisse pas ; mais surtout, un support magnétique très pratique pour accrocher le rasoir au mur de la douche. On peut aussi se procurer l’étui de voyage, à la fois solide et sûr, qui permet aux lames de rester sèches lors des déplacements grâce à de tout petits trous d’aération.

Prix : 16,99 $ pour la trousse de départ, 16,99 $ pour le paquet de quatre cartouches, 7,99 $ pour l’étui de voyage et 9,99 $ pour le gel à raser ; en vente chez Pharmaprix et Walmart.

Laila Maalouf, La Presse