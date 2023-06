Un cours de théâtre pas comme les autres

Dans un studio de répétition situé au septième étage du pavillon John-Molson de l’Université Concordia, une douzaine d’étudiants en théâtre se préparent à entrer sur scène. Ils s’étirent, font des vocalises, récitent leur monologue à voix basse. On sent leur fébrilité, on sent aussi leur complicité.