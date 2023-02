J’ai peur, est-ce grave, docteur ?

Non. Et de manière générale, c’est tout à fait normal. La peur, le stress et l’anxiété sont des « émotions négatives importantes et passagères », tout particulièrement à l’adolescence. Qu’on se le dise. Et qu’on cesse enfin de les diaboliser. Treize chercheurs sonnent l’alarme.