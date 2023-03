Toute rénovation exige une bonne dose de planification. Nous faisons découvrir des projets de diverses envergures, qui pourraient donner des idées.

Diane Lambert et ses deux frères ont eu la chance d’avoir un père visionnaire, qui a acheté une vaste propriété appartenant aux Sulpiciens, à La Conception, en 1970. Caressant le rêve d’avoir sa famille autour de lui, il a donné des terrains à ses enfants, qui se sont chacun fait construire un chalet en bois rond, selon le même plan. C’était il y a 40 ans. En 2021, Mme Lambert et son conjoint ont décidé de rénover le leur et de doubler sa superficie, tout en conservant son cachet.

PHOTO FOURNIE PAR DIANE LAMBERT Voici le chalet en bois rond construit il y a 40 ans, à La Conception, dans les Laurentides.

« Mes frères avaient déjà agrandi leur chalet, indique Mme Lambert. J’ai repris le plan d’un de mes frères, qui a un grand espace à aire ouverte, et on a fait certaines choses autrement. Il n’a pas, par exemple, de salle de bains attenante à sa chambre, alors que moi, j’y tenais. En bas, au rez-de-jardin, on a ajouté une chambre avec un petit dortoir à côté, pour les enfants. Et on a remplacé le foyer au bois par un foyer au gaz propane. Chauffer au bois, c’est beaucoup d’ouvrage. Cela prenait quatre cordes par hiver. La cuisine est aussi très différente. Mais la structure de l’agrandissement, comme tel, est la même. »

Les plans ont été professionnellement adaptés pour correspondre à ce que le couple recherchait. Celui-ci s’est soigneusement préparé afin de respecter les exigences de la municipalité. Il a ainsi fallu installer ailleurs une nouvelle fosse septique et un champ d’épuration plus petit pour être en mesure de planter le pourcentage d’arbres requis. Cela a entraîné une dépense supplémentaire de 20 000 $.

PHOTO FOURNIE PAR DIANE LAMBERT La cuisine a beaucoup changé. Voici celle qui a été utilisée pendant 40 ans !

PHOTO FOURNIE PAR DIANE LAMBERT Les travaux étaient assez avancés lorsque la photo a été prise. La démarcation entre l’ancienne partie et la nouvelle est très nette.

PHOTO FOURNIE PAR DIANE LAMBERT Vue à partir de la nouvelle section, vers la cuisine. Le plancher était assez propre pour que la chienne Greta puisse se promener à sa guise.





Un budget qui gonfle

« On est partis avec un budget de 200 000 $ et on a dépensé autour de 500 000 $, à cause du prix des matériaux, révèle Mme Lambert. Cela a coûté aussi cher de rénover l’ancienne partie que de faire l’agrandissement, pour la mettre dans les normes. On a remplacé les fenêtres, le système électrique et la plomberie, et fait refaire l’isolation du toit. On a gardé le bois à l’intérieur, mais il n’y a plus de trace du bois rond à l’extérieur. De l’uréthane a été giclé et un revêtement CanExel, loup gris, couvre tout. »

Avant que l’agrandissement du chalet soit entrepris, la cuisine a été partiellement rénovée, en octobre 2021. « On nous avait recommandé de faire cela et c’est un peu ce qui nous a sauvés », affirme Mme Lambert.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Diane Lambert, en compagnie de sa chienne Greta, voulait agrandir son ancien chalet en bois rond, tout en préservant son cachet. Elle est très heureuse du résultat.

Cela a été un très gros chantier, fatigant. On y allait chaque fin de semaine et on faisait du ménage. À un moment donné, on avait juste une toilette de camping. Il y avait juste notre chambre qui était habitable. Au moins, on pouvait se débrouiller dans la cuisine. Diane Lambert, propriétaire

L’ancien chalet, qui mesurait 28 pi sur 28 pi (8,5 m sur 8,5 m), renfermait une salle de bains, une cuisine, un salon et deux chambres, au rez-de-chaussée. Au rez-de-jardin se trouvait entre autres une chambre. L’agrandissement a permis de doubler la superficie habitable sur les deux niveaux.

PHOTO FOURNIE PAR DIANE LAMBERT Le chalet a doublé de superficie à la suite des travaux. On aperçoit l’agrandissement sur deux niveaux, à l’avant-plan. Un revêtement de type CanExel, loup gris, a remplacé le bois rond.

PHOTO FOURNIE PAR DIANE LAMBERT Voici un aperçu du chalet pendant qu'il était rénové, l'été dernier. Il surplombe le lac des Trois Montagnes, à La Conception.



Des ajouts bienvenus

La cuisine est maintenant dotée d’un grand îlot. L’ancien salon a fait place à une salle à manger. L’ancienne chambre principale est devenue une salle de lavage. Dans le nouvel espace, au rez-de-chaussée, se trouvent dorénavant un salon spacieux ainsi que la chambre principale et sa salle de bains attenante. L’escalier a quant à lui été déplacé dans la nouvelle section, facilitant ainsi la circulation dans la salle à manger. Au rez-de-jardin, une très grande chambre avec un petit dortoir attenant est destinée aux enfants et petits-enfants du couple. Une ancienne chambre sert dorénavant de penderie (fort utile pour ranger tout l’équipement de sport). Lorsque la neige fondra, une table de billard élira domicile dans la pièce bordée de fenêtres, au rez-de-jardin, qui deviendra une salle de divertissement.

Diane Lambert et son mari, qui habitent à Terrebonne, ont engagé de la main-d’œuvre locale. Mme Lambert ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à l’endroit de l’entrepreneur Nicolas Trudeau, à la tête de l’entreprise Via Terra Concept, établie à Mont-Tremblant. « Il a été très disponible et il n’y a pas eu de retard, précise-t-elle. On arrivait le vendredi matin, les ouvriers étaient là, on pouvait discuter avec eux. Au besoin, Nicolas venait nous rencontrer. »

Le couple a transformé son chalet pour en faire un jour sa propriété principale. « J’aime recevoir ma famille, indique Mme Lambert. C’était important qu’il y ait de la place pour tout le monde. » Son mari et elle pensent, à leur tour, au bien-être de la prochaine génération. « C’est un legs qu’on veut faire à nos enfants », confie Mme Lambert, heureuse de poursuivre le rêve de son père.