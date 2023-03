Le Québec regorge de spas nordiques fabuleux, mais la formule est un peu partout la même, avec de grands espaces partagés par l’ensemble de la clientèle. On y trouve évidemment son compte, mais si on pouvait réserver son propre spa pour s’y retrouver avec ses proches ? C’est précisément l’idée qu’a eue la massothérapeute Françoise Pigeon en ouvrant Au Snooze micro spa, à Grandes-Piles.

Blotti dans les collines de la Mauricie, le spa propose une salle de soins ainsi qu’un circuit de thermothérapie en bonne et due forme avec bain chaud, sauna et douche froide, mais on n’y accueille jamais plus d’un groupe à la fois, avec généralement pas plus de six personnes. « Six, c’est le chiffre magique pour que ce soit confortable pour tout le monde, autant pour ce qui est de l’espace intérieur que pour s’asseoir ou s’allonger à l’extérieur », explique Mme Pigeon en nous montrant ses installations, ouvertes depuis l’été 2019.

Le site, qui compte sur un grand salon confortable de même qu’une belle terrasse extérieure suspendue offrant une vue panoramique de la forêt laurentienne, est ainsi réservé entièrement par un seul et même groupe pour un minimum de deux heures – on peut aller jusqu’à six heures. Les clients peuvent apporter nourriture et boisson, ils peuvent même choisir leur propre musique. « Je considère que c’est comme louer un chalet, mais où tu ne peux pas passer la nuit, indique Françoise Pigeon. Tu apportes ta bouffe, tes consommations, tu profites de l’extérieur et de l’intérieur. Et si les gens n’apportent rien, j’offre toujours un plateau avec des pommes, du fromage, du chocolat noir, des barres énergisantes, de la tisane. Ça vient avec parce que je sais que la thermothérapie, ça creuse l’appétit ! » Serviettes et peignoirs sont bien sûr également fournis.

Quant aux soins de massothérapie, ils sont offerts à la carte : « Si j’ai un groupe de quatre personnes qui veulent toutes un massage, c’est moi qui gère l’horaire, explique la propriétaire. Souvent, je fais deux clients de suite quand les gens arrivent, je laisse ensuite le groupe ensemble pendant un bon moment, et puis je fais les deux derniers massages après coup. » Massothérapeute depuis 18 ans, Françoise Pigeon privilégie le massage suédois, mais elle profite aussi des différentes formations suivies au fil des années, telles que la méthode californienne, le reiki, la réflexologie ou le drainage lymphatique. « Le suédois est un massage parfait, mais c’est un massage thérapeutique, soutient-elle. Des fois, les gens veulent aussi relaxer et ne pas rester en mode thérapeutique pendant une heure, parce que quand tu es toujours en train de sentir où ça ne va pas, tu ne décroches pas. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le sauna, perché au bout de la terrasse, offre une superbe vue sur les collines de la forêt laurentienne.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le salon du micro-spa Au Snooze est entièrement mis à la disposition des clients.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La terrasse du micro-spa offre un circuit complet de thermothérapie, et les enfants sont bienvenus.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Françoise Pigeon, propriétaire du centre Au Snooze micro spa, a plus de 18 ans d’expérience en massothérapie. 1 /4







On accueille ainsi les groupes d’amis, des fêtes d’anniversaire, des séances de consolidation d’équipe de petites PME, mais aussi beaucoup de familles. « J’accueille les enfants, disons à partir de 4 ans, mais les jeunes doivent toujours être accompagnés d’un adulte jusqu’à l’âge de la majorité, fait remarquer Mme Pigeon. Justement, je masse aussi les enfants ! D’ailleurs, dans le grand spa où j’ai travaillé, j’étais celle qui était reconnue pour ça. Ce ne sont pas tous les adultes qui sont à l’aise avec ça, mais moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Il y a des enfants qui aiment ça parce qu’ils se sont déjà fait masser et d’autres pour qui c’est une première expérience ; l’initiation ne dure donc pas plus de 30 minutes. »

Tout est destiné à rendre l’expérience la plus conviviale possible, et c’est certainement ce qui distingue le plus Au Snooze des grands spas. « On va se le dire, c’est très beau, les grands spas, c’est superbe, tu entres et c’est wow, reconnaît Mme Pigeon, qui a justement travaillé pendant huit ans dans un spa renommé. Mais il y a beaucoup de règlements, tu paies cher et tu ne peux pas parler, ou encore si tu cherches à relaxer parce que tu es fatigué, tu es parfois dérangé par ceux qui ont de la difficulté à ne pas parler… »