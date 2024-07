Le Bas-Saint-Laurent est bien connu pour sa route des Navigateurs, qui longe le fleuve jusqu’aux portes de la Gaspésie. Mais la région possède deux autres routes touristiques qui valent le détour : la route des Monts-Notre-Dame et la route des Frontières. Se rejoignant à un jet de pierre du Nouveau-Brunswick, elles amènent à la découverte des trésors du haut pays bas-laurentien.

Quand on roule vers l’ouest, comme on a choisi de le faire, la route des Monts-Notre-Dame s’achève là où la route des Frontières commence, à Saint-Jean-de-la-Lande. Au lieu de faire l’aller-retour en suivant le fleuve, on revient par les « terres » en empruntant les deux circuits, qui suivent les routes 298, 234, 232, 295 et 289. Le trajet peut se faire d’une traite pour le coup d’œil aux paysages, mais mieux vaut prendre son temps. Notamment parce qu’on y trouve le magnifique site de Terfa (voir autre article), mais aussi parce qu’il y a une foule d’autres attraits tout au long du haut pays de la Neigette et du Témiscouata.

Canton du haut pays de la Neigette

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Les chutes Neigette, hautes de 35 mètres

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE La halte routière de Saint-Narcisse-de-Rimouski

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE La route 298 dans la campagne environnante de Saint-Donat-de-Rimouski 1 /3





En prenant la route 298 pour gagner les hauteurs de Luceville et de Saint-Donat, on quitte les brumes maritimes et l’air se réchauffe d’un coup. Les paysages côtiers font aussitôt place aux collines de l’arrière-pays, on se croirait subitement atterri quelque part dans la campagne des Cantons-de-l’Est ! Pas beaucoup plus loin, on bifurque vers Saint-Anaclet-de-Lessard pour aller voir les chutes de Neigette. Les sentiers pour se rendre à la base de la chute ou sur la passerelle qui surplombe la chute de 35 mètres sont très faciles d’accès, mais le réseau de sentiers s’étend sur 17,5 km, si le cœur vous en dit.

Viv-Herbes

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Chantal Dufour, propriétaire de Viv-Herbes

À Lejeune, Chantal Dufour nous accueille dans ses jardins, tous les jours de la mi-juillet à la fête du Travail. L’herboriste certifiée a fondé Viv-Herbes en 1996, et offre plus de 125 plantes médicinales, aromatiques et fleurs comestibles. « Je cultive, je transforme, je vais cueillir aussi parfois à l’état sauvage », raconte-t-elle en nous faisant faire une petite tournée des lieux, qui s’étendent sur plus de 8000 m⁠2. Elle offre aussi des visites guidées du magnifique site, des jardins aux séchoirs en passant par la boutique, où l’on a droit à quelques dégustations de produits, y compris une délicieuse limonade maison à l’essence de rose. On peut aussi déambuler dans les jardins à sa guise – une centaine de plantes sont identifiées par un code QR – et profiter de la vue en pique-niquant sur place.

Consultez le site de Viv-Herbes

Au royaume de l’érable

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Le bistro du Domaine Vallier Robert a été aménagé dans une ancienne grange qui a aussi déjà servi de résidence familiale.

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Nathalie Decaigny et Vallier Robert, copropriétaires du Domaine Vallier Robert

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Prémices d’avril, Mousse des bois, Val ambré et Charles-Aimé Robert sont les produits d’appel du Domaine Vallier Robert.

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Michaël Fortin dirige les activités de la distillerie Témiscouata, dont les produits ont récemment attiré l’attention en Europe et au Japon. 1 /4







Bien peu de gens savent que le Témiscouata est la région du Québec où on trouve les érablières les plus prolifiques. Aussi, le village d’Auclair n’a beau compter que 440 habitants, il peut se targuer d’être la capitale de la transformation de l’érable ! Un premier arrêt s’impose donc au Domaine Vallier Robert, connu jusqu’à tout récemment comme le Domaine Acer, premier producteur de « vin » d’érable au Québec. « L’acer est à l’érable ce que le vin est au raisin, le cidre à la pomme ou l’hydromel au miel », nous explique la copropriétaire Nathalie Decaigny en nous offrant un verre de Prémices d’avril, un acer sec et frais élaboré à partir de la sève de début de saison. Le site fait aussi partie du réseau Économusée : on peut apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur la production et la transformation de l’eau d’érable, en plus de découvrir les superbes installations qui comprennent la cabane à sucre, les caves de fermentation, une boutique et un bistro.

De retour au village, la Distillerie Témiscouata ne possède pas le décor impressionnant du Domaine Vallier Robert, mais ce serait une erreur de se priver de l’accueil de Michaël Fortin, ex-inhalothérapeute devenu distillateur d’acérum, cette eau-de-vie d’érable développée il y a quelques années. « C’est un goût que tu ne vas trouver nulle part ailleurs, soutient le jeune entrepreneur qui représente une quarantaine de partenaires acériculteurs du Bas-Saint-Laurent. Du whiskey, ça se fait partout, du vin, ça se fait partout, mais l’acérum, c’est seulement ici au Québec qu’on en fait. » On parle d’un alcool fin, équilibré et velouté, il ne faut pas manquer la dégustation !

Consultez le site du Domaine Vallier Robert

Consultez le site de la Distillerie Témiscouata

Aux portes des Maritimes

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE En plus de son restaurant situé à l’hôtel 1212, la microbrasserie Madawaska tient aussi un pub estival à la plage municipale de Dégelis, sur le lac Témiscouata.

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Un arrêt à la boulangerie Couleur de blé est de mise pour y cueillir pains et pâtisseries fraîches, dont de décadents gâteaux au caramel inspirés du classique signé Vachon.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le pont couvert Romain-Caron, à Saint-Jean-de-la-Lande

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La vieille gare de Rivière-Bleue a été construite en 1913.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le musée de la Vieille gare de Rivière-Bleue comprend des centaines d’artéfacts. 1 /5









La route des Monts-Notre-Dame s’achève peu après Dégelis, où on s’arrête pour passer la nuit à l’hôtel 1212, stratégiquement placé près de l’autoroute 85, mais surtout parce qu’il abrite la microbrasserie Madawaska – il faut goûter l’excellente Saison au seigle, une référence en la matière. À Saint-Jean-de-Lande, on repart vers le nord sur la route des Frontières jusqu’à la vieille gare de Rivière-Bleue. La gare, qui a accueilli ses derniers passagers en 1979, relate aujourd’hui le passé du chemin de fer transcontinental grâce à une panoplie d’artéfacts étonnants, mais permet aussi d’en savoir plus sur le bootlegging (contrebande d’alcool) qui a animé le village dans les années 1920 – on doit rappeler qu’on est ici adossé à la frontière du Maine…

Pohénégamook, la plage, le pont et la bière

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La plage du camping du lac Pohénégamook

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La plage du lac Pohénégamook s’étend sur plus d’un kilomètre.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le petit pont international de Pohénégamook

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le bistro-brasserie Le Secret des Dieux

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Daniel Blier, brasseur et copropriétaire du bistro-brasserie Le Secret des Dieux 1 /5









Il y a plusieurs raisons de s’arrêter à Pohénégamook, avec le lac et ses plages de sable fin en tête de liste. Mais c’est aussi amusant de traverser aux États-Unis par le « petit pont international », qui mène en fait dans un parc où on tolère la présence de badauds. De retour au Canada, on s’arrête à la microbrasserie Le Secret des Dieux, installée depuis 2016 dans un ancien monastère. Le bistro-brasserie est devenu un incontournable pour les gens de la région, mais aussi pour les touristes qui empruntent la route des Frontières. « En plein été, on sert 400 repas par jour, on a une grande terrasse à l’extérieur qui compte 75 places, nous dit le brasseur Daniel Blier. Nos incontournables sont le fish and chips et les côtes levées. » La poutine au magret de canard et à la sauce porto était aussi franchement délicieuse.

Consultez le site du Secret des Dieux

Amouraska

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le vin de rhubarbe et framboise est le produit vedette du vignoble Amouraska.

Avant de retrouver le fleuve, on arrête chez Amouraska. Impossible de résister à l’appel de l’apéro dans un site aussi enchanteur ! La jolie terrasse arrière permet en effet d’avoir un coup d’œil sur une partie de l’hectare de terres où Kathie Dickner et Serge Lavoie cultivent rhubarbe, framboise, aronia, cassis, prune rouge, prune jaune, cerise à grappes, cerise griotte et poire. Le menu propose aussi des cocktails maison que l’on peut accompagner d’assiettes de produits du terroir régional. On nous dit que le vin de rhubarbe rouge, moins sucré, goûte le ciel. Il n’est toutefois offert qu’en palette de dégustation, avis aux intéressés !

Consultez le site d’Amouraska