(Drummondville) Aux prises avec une baisse d’achalandage depuis au moins cinq ans, le Village québécois d’antan de Drummondville avait besoin d’un sérieux coup de barre pour perpétuer sa mission de mémoire auprès d’une nouvelle clientèle, qui prend la forme de Village parallèle, une petite révolution signée Moment Factory.

Aussitôt sortis du tunnel qui nous propulse dans le Québec rural de la fin du XIXe siècle, on voit bien que tout ne tourne pas rond dans les chaumières du village. Le barbier, que l’on devine derrière les stores de son commerce, semble en voie de perdre la tête en réaction à des problèmes d’excroissances capillaires ; un peu plus loin, on surprend deux voisines en train d’échanger sur d’étranges manifestations semblant provenir d’un univers parallèle…

Soudain, sur notre droite, un téléphone fixé au poteau sonne ; on nous apprend qu’il se passe effectivement des choses bien étranges ici. Veut-on en savoir davantage sur le bureau de poste, sur Irma Lachance, la voyante, ou sur Claire Laflamme, la lampiste ? On choisit la voyante, après quoi la voix nous suggère d’y jeter nous-mêmes un coup d’œil. Après avoir traversé l’inquiétant pont couvert, nous voici chez la voyante, qui a installé son vaste salon à l’étage du vieux moulin à scie. La voix d’Irma nous accueille sitôt rentrés, on reconnaît d’ailleurs ses intonations bien caractéristiques…

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Rita Baga, qui prête sa voix à la voyante Irma Lachance, était présente au Village québécois d’antan pour l’inauguration du Village parallèle.

« J’ai vraiment investi beaucoup d’énergie à faire en sorte de livrer le meilleur texte possible et je pense que ça s’entend qu’on a eu du plaisir, nous raconte la drag queen Rita Baga, qui prête sa voix à la diseuse de bonne aventure. Irma Lachance, c’était leur idée, mais ils m’ont avoué que mon nom était sorti dès le départ ; ils voulaient avoir une personnalité avec une voix identifiable qui allait aussi rendre l’expérience comique. »

Grâce aux outils de reconnaissance vocale et à l’intelligence artificielle, les équipes de Moment Factory ont créé une impressionnante banque de capsules sonores qui s’adaptent aux réponses des visiteurs, pour une expérience immersive inédite.

Ailleurs, c’est la lampiste Claire Laflamme qu’on surprend à faire la fête sous les lumières un peu folles de son atelier, alors que le bureau de poste semble en proie à des esprits déjantés qui s’amusent à lire à haute voix le courrier des villageois en ouvrant subitement les tiroirs postaux.

Ces expériences sont dans certains cas l’expression nocturne de personnages qui vivent aussi de jour dans le village, et qui ont été mis en scène l’an dernier par Moment Factory à l’occasion de la phase 1 du projet de revitalisation. De nouveaux personnages ont ainsi été créés, comme le patenteux Léonard de Brind’scie, qui a justement inventé le tunnel à voyager dans le temps.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Le « patenteux » Léonard de Brind’scie est un personnage qui a été introduit en 2023 dans la phase 1 du plan de revitalisation du Village québécois d’antan.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE L’horlogerie met en scène des dispositifs interactifs perfectionnés.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Le barbier du village semble lutter contre des problèmes d’excroissances capillaires…

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Les téléphones installés çà et là dans le village réservent quelques surprises aux visiteurs.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Le Village québécois d’antan, c’est plus de 70 bâtiments datant de la fin du XIXe siècle qui ont été déplacés et restaurés sur le site, meublés avec des pièces d’époque. Après presque 50 ans, l’endroit est finalement en voie d’obtenir une reconnaissance auprès du ministère de la Culture. 1 /5









« On voulait tirer profit de ce qui avait été fait de jour, comme les personnages, la déambulation libre, tout ce charme, cet humour, ce côté ludique, nous dit Laurence Pasteels, directrice de création chez Moment Factory. Ce côté participatif était le cœur des paramètres qu’on voulait continuer à avoir, mais à la sauce multimédia. On a donc plongé pour créer ce monde un peu fantastique. »

La signature Moment Factory, elle est là, avec des projections, de la scénographie, du son et de la musique qui a été composée spécifiquement pour le site. Laurence Pasteels, directrice de création chez Moment Factory

Le Village parallèle permet ainsi de doubler l’achalandage du Village québécois d’antan, qui n’était ouvert que le jour, mis à part pendant la période de l’Halloween et le temps des Fêtes – de beaux succès, justement.

Préserver le patrimoine, à la sauce multimédia

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Laurence Pasteels, directrice de création chez Moment Factory, en compagnie de Geneviève Legault, directrice générale du Village québécois d’antan

« Notre mission est de préserver et de transmettre notre patrimoine. Mais les grands-parents qui venaient ici avec leurs petits-enfants il y a 20 ans ne sont plus là pour expliquer comment fonctionnait une baratte à beurre, par exemple. Les jeunes générations, qu’est-ce qui les intéresse ? Comment on peut aller les chercher ? Il fallait varier nos expériences », explique Geneviève Legault, directrice générale, Village québécois d’antan.

L’intégration de la technologie représentait un défi pour Moment Factory, qui a dû cacher les éléments technologiques pour que rien ne paraisse en plein jour. Le caractère unique du site est aussi quelque chose de relativement neuf pour la multinationale montréalaise.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE La lampiste Claire Laflamme aime bien faire la fête, le soir venu…

« Moment Factory est surtout connue au Québec pour ses parcours Lumina, nous explique le producteur François Morel. Ici, tu es dans un village, tu ne peux pas faire un parcours, on ne tient pas les gens par la main. On veut que les visiteurs puissent passer une soirée intéressante, c’est pourquoi tu peux aussi manger une bouchée ou prendre un verre autour des foyers de la place centrale. » Un aspect qui est justement au diapason avec la troisième étape du plan de revitalisation, la phase gourmande, qui dès l’an prochain mettra en valeur les produits du terroir et les techniques ancestrales.

Cette suite, Moment Factory compte bien y participer, sur le site actuel, mais aussi plus loin, car on nous confirme qu’il y a de l’espace pour étendre la superficie du village. « Je fais des projets à Singapour, Hong Kong, j’en fais partout, nous dit François Morel. Mais la créativité qu’on nous a permis d’avoir ici, c’est très enrichissant. Je n’ai jamais expérimenté une aussi belle collaboration. Honnêtement, on est en train de créer un mini parc à thème. Avec le succès escompté, on va pouvoir réinvestir et ajouter de nouveaux éléments chaque année. Nous, on peut rester ici 15 ans ! »

« Un parc à thème avec une mission et une identité, avertit Geneviève Legault avec un sourire complice. La vocation du site ne changera pas, mais c’est carrément un repositionnement. On a maintenant une portée touristique qu’on n’avait pas avant. »

L’expérience Village parallèle est présentée tout l’été jusqu’au 31 août, du mercredi au samedi, de 21 h à minuit.

