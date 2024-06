Le 3 juillet 2021, Rodrigue Turgeon et ses acolytes ont quitté les rives de Saint-Mathieu-d’Harricana, en Abitibi-Témiscamingue, pour rejoindre la baie James dans l’océan Arctique. Une façon pour lui de « remonter le fil de fer barbelé de l’histoire » sur Nanikana, le nom du cours d’eau qu’il a aussi donné à son premier livre, à mi-chemin entre le récit d’aventures et l’essai engagé.

Les Témiscabitibiens apprennent depuis plus d’un siècle que Harricana, le long cours d’eau qui traverse la région et le Nord-du-Québec, signifie « rivière aux biscuits » dans la langue des Anicinapek (Algonquins). C’est pourtant faux. Les Premiers Peuples l’ont toujours appelé Nanikana : « la voie principale ».

Officiellement, la Commission de toponymie du Québec désigne Nanikana comme une rivière, mais Rodrigue Turgeon dit avoir vérifié auprès de l’organisation, qui lui a confirmé que Nanikana a tout pour être considéré comme un fleuve. Pourtant, le gouvernement ne corrige rien, déplore l’auteur. « Les autorités sont conscientes des erreurs qu’elles perpétuent et les raisons qu’elles fournissent pour les maintenir sont insuffisantes pour compenser toute la fierté qu’on donnerait à la population en corrigeant les erreurs historiques coloniales. »

Lors de la commission Viens sur les relations avec les autochtones, Rodrigue Turgeon a découvert que l’histoire de sa région était chargée de sacrifices environnementaux et humains.

Sans arrêter d’être un fier Abitibien, j’ai eu besoin de mieux comprendre ma région. Les cours d’eau sont une des meilleures manières de nous enseigner la beauté du territoire. Rodrigue Turgeon

Il a donc canoté sur 500 km jusqu’à Weeneebeg (baie James). « Il y a quelque chose d’envoûtant de penser qu’on appartient à l’océan Arctique », lance-t-il.

Vaincre ses peurs

Pourtant, il était terrifié par les rapides qu’il allait rencontrer, après avoir failli se noyer six ans plus tôt. En 2015, après avoir chaviré dans un rapide, il a fait l’erreur de se placer en aval du canot rempli d’eau qui lui a foncé dessus, alors que sa jambe était prise dans une roche. Il a survécu, mais l’accident a laissé des marques. « J’étais anxieux chaque seconde de l’expédition, jusqu’à ce qu’on sorte de l’île des Sept Milles, Misiministikw. »

Outre l’impression de passer de la maternelle au postdoctorat en gestion des rapides, M. Turgeon et ses amis ont appris à gérer des marées océaniques, des moustiques voraces, sans compter l’effort physique à déployer. « Je n’étais pas un athlète. Heureusement, tirer sur une rame n’est pas un effort surhumain. En répétant le mouvement, les muscles se forment. Après la première journée, j’étais courbaturé de partout. Après la cinquième, mon corps en redemandait ! »

Une réponse un brin joviale, alors que son frère cadet et partenaire de canot lui a lancé « Rame, tabarnak ! » à quelques reprises. « Mon petit frère est plus grand, plus fort, plus agile et très expérimenté en plein air, alors que j’ai passé la dernière décennie sur une chaise à lire et à écrire. »

Dans les situations de portage et de cordelle, le cadet mettait de la pression sur son aîné.

Sachant que je ne pourrais jamais rejoindre son niveau d’un coup, je lui ai dit que c’était lui qui devenait le grand frère et qu’il devait m’attendre en s’adaptant. C’est alors lui qui devait prendre soin de moi. Rodrigue Turgeon

Si l’expédition a transformé leur dynamique fraternelle en mieux, elle leur a également permis d’être témoins du pire de l’être humain. « À partir de Saint-Mathieu, on imagine un territoire préservé des activités humaines, mais ce n’était pas le cas. »

En effet, le livre évoque sans complaisance les répercussions des coupes forestières, les 1559 camps et 227 chalets (habités quelques semaines par année) et les conséquences des sites miniers abandonnés. Surtout à Joutel. « C’est un territoire en attente de restauration depuis des décennies par une des principales compagnies minières au monde, Agnico Eagle. C’est atroce à voir ! »

Après avoir développé un amour infini pour Nanikana, M. Turgeon ne comprend pas comment on peut laisser aller des activités qui l’affectent autant. Ses recherches auprès du gouvernement du Québec, des villes d’Amos et de Val-d’Or démontrent d’ailleurs que Nanikana est très peu protégée. Une situation qui l’inquiète gravement, alors qu’Hydro-Québec prévoit construire plusieurs centrales au cours des prochaines années. « Mon livre est un cri d’alarme ! C’est mon travail d’alerter les gens au sujet des impacts sur l’environnement. Mais je ne veux pas juste attirer l’attention sur les problèmes, mais également sur la beauté du territoire. »

Il est convaincu que le retour à l’appellation d’origine du fleuve Nanikana aurait plus qu’une portée symbolique. « Ça deviendrait plus facile de démontrer aux autorités l’importance de protéger un fleuve plutôt qu’une simple rivière. »

Rodrigue Turgeon croit aussi que le gouvernement ne souhaite pas bouger sur la question toponymique en raison de ses ambitions. « Quinze autres rivières au Québec sont en fait des fleuves, et la majorité d’entre elles ont déjà été harnachées à des fins hydroélectriques ou elles sont convoitées pour leurs ressources naturelles. »