La Côte-Nord fait une nouvelle fois de l’œil aux touristes avides de bonne chère en proposant pour la troisième année son Road trip gourmand.

Découverte de bonnes tables, visite de fermes maraîchères et maricoles, cueillette de petits fruits et de champignons de la forêt boréale, dégustation dans les microbrasseries et les distilleries locales, pêche et préparation de saumon fumé en immersion auprès d’artisans autochtones, le choix est varié.

Développé en collaboration avec la Table bioalimentaire Côte-Nord, le Road trip gourmand ajoute cette année huit arrêts à ne pas manquer en parcourant la route 138 : à Pointe-Lebel, la Ferme Manicouagan, qui se spécialise dans la culture de la camerise ; à Baie-Comeau, la ferme urbaine de champignons Champinord, Le Manoir du Café et la Distillerie Vent du Nord ; à Sept-Îles, la Poissonnerie Fortier de même que les artisans sauciers du Petit Jardin du Nord ; à Port-Cartier, Les Fleurs du Malt, qui fabrique des produits à partir de la drêche de brassage de la microbrasserie La Compagnie, ainsi que la Chocolaterie Cartier.

