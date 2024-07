Quand le chemin des vacances nous amène à l’Est, on a naturellement tendance à se coller au littoral du majestueux Saint-Laurent. On rate pourtant quelques joyaux qui se trouvent dans le haut pays du Bas-Saint-Laurent. C’est le cas de Terfa, un vaste ensemble récréotouristique de 280 kilomètres carrés qui vaut amplement les quelque 30 minutes de route qui le séparent de Rimouski. Compte rendu d’une visite étonnante.

(Saint-Narcisse-de-Rimouski) Canyon magique

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE La passerelle du canyon des Portes de l’enfer est la plus haute au Québec.

Formée en 2020 de la fusion du parc régional du canyon des Portes de l’enfer et de la Réserve faunique Duchénier, cette vaste étendue naturelle comprend certains des attraits les plus spectaculaires du Québec, tout en abritant pas moins de 139 plans d’eau, ce qui en fait la plus grande concentration d’eau douce au sud du fleuve Saint-Laurent. Grâce à des investissements récents de presque 20 millions, Terfa a bonifié son offre au point de soutenir amplement la comparaison avec nos plus beaux parcs nationaux.

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Autre vue sur la passerelle

En fait, il s’en distingue même par le petit côté fantastique qui se révèle du côté du canyon creusé dans la rivière Rimouski. D’abord en raison de sa spectaculaire passerelle, la plus haute au Québec, suspendue à 63 mètres au-dessus de la tumultueuse rivière dont le principal obstacle, la chute du Grand-Sault, se trouve deux kilomètres en amont. Les 300 marches de la Descente aux enfers, qui suivent les cascades de la rivière du Grand Macpès, permettent de se rendre jusque sur les berges rocailleuses de la rivière Rimouski, offrant un impressionnant coup d’œil en contre-plongée de la passerelle.

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE La Descente aux enfers, un escalier de 300 marches, permet de rejoindre le fond du canyon de la rivière Rimouski.

Le nom du canyon des Portes de l’enfer lui a été donné à l’époque par les draveurs contraints de faire un long et éreintant portage pour contourner la gorge de cinq kilomètres de long, mais il a aussi inspiré les gens du parc quand est venu le temps de proposer des activités immersives visant à attirer une clientèle plus familiale.

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Le tout nouveau pavillon du Grand-Sault abrite un restaurant, un centre de location ainsi que des salles de conférence. Avec le développement planifié des activités hivernales, on prévoit qu’il pourrait être ouvert toute l’année à partir de l’an prochain.

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Le palais du roi Castor est l’une des stations interactives du parcours Les portes d’Oniria.

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE On peut visiter la cabane du draveur, à gauche, mais gare aux pixies (lutins) !

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Les chaumières du parcours narratif La route du diable plongent les visiteurs dans une fable particulièrement immersive. 1 /4







Situées tout près du tout nouveau pavillon d’accueil et bistro du Grand-Sault, Les portes d’Oniria plongent les plus jeunes dans la forêt de coquins pixies (lutins), où habitent aussi le roi Castor ainsi qu’un pauvre draveur coincé dans sa cabane. Les éléments interactifs du parcours sont déclenchés à l’aide de bâtons « magiques » remis aux participants à l’accueil du site.

Un peu plus loin se trouve La route du diable, parcours narratif développé en 2022 par Cadabra Studios qui plaira aux plus vieux ; on visite ici six chaumières qui se veulent chacune un tableau d’une fable mettant aux prises un noble cèdre centenaire au feu d’un cruel diablotin – sa chaumière, la deuxième du parcours, est particulièrement immersive et peut être très impressionnante pour les plus jeunes. Les deux parcours se trouvent par ailleurs illuminés à l’occasion du spectacle nocturne La légende du boat maléfique, présenté par un conteur une quinzaine de fois durant l’été – la chute du Grand-Sault se trouve elle aussi éclairée à cette occasion (les réservations sont recommandées).

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Les chutes du Grand-Sault

La prochaine composante magique du canyon des Portes de l’enfer devrait être en place l’an prochain ; il s’agit d’un téléphérique dont le design des nacelles sera inspiré des canots de la légende de la chasse-galerie. Il permettra de survoler les chutes du Grand-Sault, et de compléter une nouvelle boucle de randonnée qui sera aménagée par la même occasion.

« Par le passé, quand le parc du canyon des Portes de l’enfer et la réserve faunique Duchénier étaient deux entités indépendantes, la passerelle arrivait à un cul-de-sac, ce qui était une aberration », nous explique Charles Tremblay, coordonnateur des activités fauniques et récréatives pour Terfa.

On est donc en train de compléter un sentier pédestre du côté de la réserve qui va pouvoir nous ramener de la passerelle jusqu’à la chute, puis jusqu’à notre point de départ grâce à une nacelle autotractée, ce qui fait une belle boucle de cinq kilomètres. Charles Tremblay, coordonnateur des activités fauniques et récréatives pour Terfa

En fait, le réseau de sentiers sera d’autant plus bonifié qu’il permettra aussi de rejoindre le nouveau pavillon d’accueil de la réserve, soit une boucle de 18 kilomètres qui sera aussi praticable à terme en raquettes, en ski de fond ou en vélo à roues surdimensionnées.

On comprend donc que Terfa se positionne plus que jamais pour attirer toutes sortes de clientèles, notamment les familles pendant les vacances estivales. « Pendant la période de la pêche, c’est complet tout le temps, nous dit Charles Tremblay. Nos défis, c’était à partir du mois de juillet. On mise beaucoup sur les familles, on veut les attirer pour les vacances. » Terfa accueille actuellement 32 000 visiteurs par année, les projections pour 2026 s’élèvent à plus de 50 000 ; tout est en place pour réaliser cet objectif.

Trésor aquatique

PHOTO FOURNIE PAR TERFA La majorité des chalets offrent un accès direct aux nombreux plans d’eau de la réserve faunique Duchénier.

« On veut se positionner pour pouvoir dire oui à quiconque s’intéresse de près ou de loin au plein air, nous dit d’emblée Charles Tremblay, coordonnateur des activités fauniques et récréatives pour Terfa. Quelqu’un qui veut faire du prélèvement faunique, on peut dire oui, quelqu’un qui veut faire de la randonnée, on lui dit oui. Quelqu’un qui veut faire deux heures de randonnée, deux heures de pêche et une nuitée en canot-camping, on peut aussi lui dire oui ! »

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Le nouveau pavillon du secteur de la réserve faunique Duchénier, situé à 2,5 km du site d’accueil du canyon des Portes de l’enfer, a ouvert en 2023.

Arrimé autour d’un superbe pavillon d’accueil tout neuf qui propose un espace muséal et où l’on peut notamment louer des vélos à roues surdimensionnés et des vélos tout-terrain, le secteur de la réserve faunique Duchénier a bénéficié d’investissements majeurs depuis la création de Terfa, en 2020.

Cela commence par son offre d’hébergement, qui était jusqu’à récemment complètement déclassée selon les dires de son coordonnateur. Sur 24 chalets, 21 ont été démolis et reconstruits selon trois modèles différents, alors que les 3 derniers ont été complètement rénovés. Nous avons justement séjourné dans l’un des chalets rénovés, face aux cascades de la rivière Rimouski, et on vous confirme qu’ils n’ont plus rien de vétuste, les travaux et le réaménagement ayant été réalisés avec un grand soin, alors que l’ameublement et les électroménagers ont été partout renouvelés.

PHOTO PIERRE-MARC DURIVAGE, LA PRESSE Vingt et un des vingt-quatre chalets offerts par Terfa ont été entièrement reconstruits.

PHOTO FOURNIE PAR TERFA Abondamment vitrés, ils offrent tous un point de vue avantageux sur la nature environnante.

PHOTO FOURNIE PAR TERFA Les chalets offerts par Terfa sont entièrement équipés. 1 /3





En outre, cinq yourtes et un bâtiment sanitaire étaient en voie d’être installés près de la rivière lors de notre passage, au début de juin, alors que 13 tentes prêt-à-camper seront mises en place du côté du village Scott, hameau en voie d’être remis en valeur à l’extrême ouest de la réserve – c’est là que se trouvait l’entrée de l’ancien club de chasse et pêche tenu par des Américains avant l’abolition des clubs privés par le gouvernement québécois dans les années 1970.

C’est aussi ce secteur qui est prisé par les amateurs de canot-camping. On peut y louer des embarcations : « On a l’avantage de pouvoir parcourir huit lacs avec des portages de seulement 450 mètres au total, nous dit Charles Tremblay. On peut donc rejoindre nos mers intérieures en passant par des petits lacs et en effectuant de très courts portages. »

Quand M. Tremblay parle de mers intérieures, il ne badine pas. Le Grand Lac Touradi s’étire sur 11 kilomètres de long, il est au cœur de l’aire aquatique protégée de la réserve Duchénier. « C’est un secteur de 90 km⁠2 qui englobe les trois principaux bassins versants où la qualité de pêche est foudroyante », nous assure Charles Tremblay.

On n’est pas gênés de dire que parmi les territoires accessibles, on est dans le top 3 des meilleurs territoires à omble de fontaine. On a seulement cinq lacs ensemencés, le reste, c’est de la population indigène. Charles Tremblay, coordonnateur des activités fauniques et récréatives pour Terfa

On a par ailleurs profité du statut d’aire protégée pour restaurer la biodiversité d’origine en remettant les lacs à l’état qui prévalait avant la colonisation.

PHOTO FOURNIE PAR TERFA Les chalets qui disposent de quais offrent gratuitement aux occupants des kayaks et des planches à pagaie.

Fait à noter, la majorité des lacs de la réserve sont accessibles en petite voiture et il y a moyen de faire la location d’une chaloupe pour la pêche quotidienne qui se déroule normalement sur l’un des lacs ensemencés. « Ailleurs, la pêche sur les lacs contingentés passe par un tirage au sort, alors que notre troisième produit de pêche s’adresse aux sportifs plus aventureux, nous dit M. Tremblay. Là, tu dois apporter ta propre embarcation et ça peut être une aventure de se rendre au lac, car ils sont souvent difficilement accessibles. » On ne peut qu’imaginer la qualité de la pêche !

Bien sûr, comme son acronyme l’indique, Terfa comprend aussi cinq écosystèmes forestiers exceptionnels, dont une forêt ancienne de plus de 250 ans située près du lac des Baies qui n’a jamais été altérée et qui n’a subi aucun incendie, ni connu d’épidémie. « Ce sont des attributs rares et on essaie justement de la mettre en valeur en faisant passer un sentier dedans pour des raisons pédagogiques », nous apprend M. Tremblay.

D’autres sentiers sont aussi accessibles ou en voie de l’être dans le secteur de la réserve Duchénier, y compris celui qui serpente au travers des vestiges du premier village Scott, celui-là construit en 1895 et détruit par les flammes 50 ans plus tard. Au total, ce sont près de 45 kilomètres de sentiers qui seront bientôt accessibles partout sur le riche territoire géré par Terfa.

Consultez le site de Terfa