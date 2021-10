Un chantier de rénovation prévu à la maison ? Ça tombe bien, la toute nouvelle édition du Guide 300, d’Index Design, a justement fait elle-même peau neuve en rebâtissant son répertoire.

Sylvain Sarrazin La Presse

La publication de 180 pages présente et recense des centaines d’adresses où se fournir en mobilier, matériaux, créations et nouvelles idées. Surfaces en quartz, tendances au rose ou au minimalisme, éclairages conçus localement et astuces pour le télétravail constituent une première mise en bouche avant de s’attaquer au gros des travaux : le guide fournit une enfilade de recommandations et de contacts de professionnels pour quiconque a prévu d’investir dans ses murs, sa salle de bains, sa décoration, l’aménagement de son mobilier intérieur ou extérieur. On peut notamment éplucher les innombrables suggestions en matière de… matières (acier, vinyle, bois, céramique, tapis, béton, bambou, granit, textiles en tous genres…). Une petite section a également été réservée aux nouvelles technologies et à la domotique.

Bref, beaucoup d’inspirations à puiser, malgré quelques descriptions un peu trop générales et sommaires pour certaines entreprises ; mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit avant tout de portes d’entrée vers des créateurs de projets. Ce grand bottin illustré ne fait pas seulement que suggérer ou inciter à rêver, il fournit aussi de façon pratique les adresses et contacts des entrepreneurs triés sur le volet qui pourront les échafauder.

Quelques éléments inspirants tirés du <em>Guide 300</em> PHOTO TIRÉE DU GUIDE 300 Cambria propose de mettre en valeur le quartz.

PHOTO TIRÉE DU GUIDE 300 L’optimisation de l’espace est devenue un enjeu majeur pour les travailleurs citadins. Limuro, entreprise québécoise spécialisée dans les lits rétractables, offre de nombreuses solutions.

PHOTO TIRÉE DU SITE DES FOYERS NAPOLÉON En vue de l’hiver, les foyers encastrés seront plus que jamais réconfortants. On aime l’intégration de ceux-ci dans diverses pièces de la maison.

PHOTO TIRÉE DU GUIDE 300 Altex joue avec les textiles et les matières pour recouvrir les fenêtres.

PHOTO TIRÉE DU GUIDE 300 De nombreuses entreprises québécoises jouant sur les luminaires et parfois la récupération sont présentées dans le guide : Hamster, Atelier Stobben, Studio d’armes, ou encore studio botté, dont nous voyons ici l’une des créations.

PHOTO TIRÉE DU GUIDE 300 L'aspect végétal de cette jolie cuisine est rehaussé par les tuiles en porcelaine hexagonales suggérées par La Tuilerie.











Le guide peut être consulté gratuitement en ligne, ou être commandé en version papier au coût de 22,95 $.