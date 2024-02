Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Située dans les Laurentides, à mi-chemin entre Mont-Tremblant et Mont-Laurier, cette coquette n’a pas oublié de se refaire une beauté au fil des années, même si son âge reste inconnu.

Elle se permet même de petits clins d’œil, étant bâtie le long du « chemin des Merveilles », jouxtant le lac McCaskill. Bien entendu, c’est vers l’étendue d’eau qu’elle a concentré ses efforts, avec une fenestration panoramique et un espace extérieur donnant sur celle-ci, plein sud.

À l’intérieur, place à la clarté, avec une aire ouverte salon-cuisine misant sur des tons lumineux et chaleureux, entre blanc, crème et bois. Il y a eu de la grosse réno et cela se voit, tant sur le plan du design intérieur que sur celui de la fonctionnalité ; l’électricité et la plomberie sont neuves, une salle de bains a été ajoutée, les murs complètement isolés, tandis que la cheminée, les portes intérieures et les revêtements de plancher ont été remis à neuf.

Le rez-de-chaussée accueille la chambre principale, tandis que deux autres pièces de repos et une salle familiale se trouvent au « sous-sol » – la partie donnant sur le lac est bien dégagée, laissant entrer une bonne quantité de lumière. À noter également, le grand garage double, séparé de la propriété, pouvant faire office d’atelier.

L’accès au plan d’eau est direct, tandis qu’une plage privée, des zones de pêche et des sentiers de motoneige sont situés à proximité.